¡Ö²ø¤·¤¤ÂæÏÑÁ¥¡×¤¬ÆüËÜ¤ÎEEZ¤Ë¿¯Æþ Ì±´ÖÁ¥¤ß¤¿¤¤¤Ê³°´Ñ¤À¤±¤É¡Ä ¤¸¤Ä¤Ï1¤«·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤â¡ÈÁ°²Ê¡É¤¬
²Æì¶á³¤¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁÇ·Åç²¤ÏÂæÏÑ¤Î¶á³¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í
¡¡³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÂè½½´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉô¤Ï2025Ç¯8·î4Æü15»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¼¯»ùÅç¸©ÆÁÇ·Åç¤ÎÀ¾ËÌÀ¾Ìó181³¤Î¤¡ÊÌó355km¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡ÊEEZ¡ËÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤Î³¤ÍÎÄ´ººÁ¥¡Ö¿·³¤¸¦°ìéË¡×¤¬¡¢Á¥Èø¤«¤é¥ï¥¤¥ä¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò³¤Ãæ¤Ë±ä¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢½ä»ëÁ¥¤«¤é»ëÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Î³¤ÍÎÄ´ººÁ¥¡Ö¿·³¤¸¦°ìéË¡×¡£ÂæÏÑÂç³Ø¤¬´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢½ä»ëÁ¥¤«¤éÄ´ººÁ¥¡Ö¿·³¤¸¦°ìéË¡×¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»öÁ°¤ÎÆ±°Õ¤Î¤Ê¤¤³¤ÍÎ¤Î²Ê³ØÅªÄ´ºº¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÌµÀþ¤ÇÄÌ¹ð¡¢Ãæ»ßÍ×µá¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æ±Ä´ººÁ¥¤Ï¡¢4Æü19»þ47Ê¬º¢¡¢ÃÏÍýÅªÃæ´ÖÀþ¤ÎÀ¾Â¦¤Ø¹Ò²á¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä»ëÁ¥¤Ë¤è¤ê³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·³¤¸¦°ìéË¡×¤Ï¡¢ÂæÏÑÂç³Ø³¤ÍÎ¸¦µæ½ê¤¬´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤¹¤ë³¤ÍÎÄ´ººÁ¥¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Ç·úÂ¤¤µ¤ì¡¢2020Ç¯7·î22Æü¤Ë½×¹©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¥ÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹66m¡¢Éý14.8m¡¢ÇÓ¿åÎÌ2155¥È¥ó¡£ºÇÂçÂ®ÎÏ¤Ï14¥Î¥Ã¥È¡ÊÌó26km/h¡Ë¡¢Ìó40Æü´Ö¤ÎÏ¢Â³³èÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¾è°÷¿ô¤Ï47Ì¾¡Ê¤¦¤Á¸¦µæ¼Ô¤Ï28Ì¾¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡Ö¿·³¤¸¦°ìéË¡×¤¬ÆüËÜ¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°èÆâ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1¤«·î¤Û¤ÉÁ°¤Î6·î27Æü¤Ë¤ÏÍ¿Æá¹ñÅç¡Ê²Æì¸©¡Ë¤ÎÀ¾Â¦¤Ë¹¤¬¤ëÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ²æ¤¬¹ñ¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤Ê¤¤Ä´ºº³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î2½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Î6·î10Æü¤Ë¤Ï¡Ö¿·³¤¸¦ÆóéË¡×¤¬ÇÈ¾È´ÖÅç¡Ê²Æì¸©¡Ë¤ÎÆîÀ¾Â¦¤Ë¹¤¬¤ë²æ¤¬¹ñ¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°èÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±ÍÍ¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£