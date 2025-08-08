Trivium¡¢4th EP¡ØStruck Dead¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡Àè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBury Me With My Screams¡×MV¸ø³«¤â
¡¡Trivium¤¬¡¢¼«¿È4ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëEP¡ØStruck Dead¡Ù¤òRoadrunner Records¤è¤ê10·î31Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛTrivium¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î·úÀß²áÄø¤äÏÂ³Ú´ï¤Î±éÁÕ¥·ー¥ó¤ò±Ç¤·¤¿¡ÖBury Me With My Screams¡×MV¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï3¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢Trivium¤é¤·¤¤¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿½ÏÎý¤µ¤ì¤¿¥ê¥Õ¤ÈÆóÅáÎ®¤Î¥Üー¥«¥ë¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ï¥Ð¥ó¥É¼«¤é¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ªー¥é¥ó¥É¤ÎHanger Studio¤ÇMark Lewis¤È¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Josh Wilbur¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢8·î7Æü¤Ë¤ÏËÜºî¤è¤ê¡ÖBury Me With My Screams¡×¤¬Àè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢MV¤â¸ø³«¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î·úÀß²áÄø¤¬»Ç¤¨¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÂ³Ú´ï¤Î±éÁÕ¥·ー¥ó¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Trivium¤ÏËÜºî¤Î¥ê¥êー¥¹Æü¤Ç¤¢¤ë10·î31Æü¤«¤éÁ´ÊÆ¥Ä¥¢ー¡ØAscend Above The Ashes Tour¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¥á¥¿¥ë¥³¥¢¥Ð¥ó¥É JINJER¤¬ÂÓÆ±¤¹¤ë¡£
¡¦Trivium ¥Ñ¥ª¥í¡¦¥°¥ì¥´¥êー¥È¡ÊBa¡Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È
¹ØÆþ¤·¤¿The Hanger¡Ê¸µ¤Ï¹Ò¶õµ¡³ÊÇ¼¸Ë¥¹¥Úー¥¹¡Ë¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤á¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¬¿ë¤ËÍè¤¿¤È¡¢2023Ç¯¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£ÍÆñ¤¤¤³¤È¤ËMark Lewis¤Î¾Ò²ð¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎRoger D¡ÇArcy¤ò¾·¤¤¤Æ¡¢1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·úÀß¤·¤¿¡£¹©»ö¤Î´Ö¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAscendancy¡Ù¤Î20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿The Poisoned Ascendancy Tour¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ä¥¢ーÃæ¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤ò1¶Ê¥ê¥êー¥¹¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¹©»ö¤Î´°Î»¤òÂÔ¤Ä´Ö¤Ë³Ú¶ÊÀ©ºî¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë2¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ3¶Ê¤Ø¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¡ØAscendancy¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¤³¤Î¿·¤·¤¤¶Ê¤¿¤Á¤Ë¿»Æ©¤·»Ï¤á¤¿¡£¥Üー¥«¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥È¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê³ëÆ£¤ò²»³Ú¤ËÃí¤®¹þ¤ß¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï³Ú¶ÊÀ©ºî¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤Î²òÊü¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¼«¿®ºî¤Ç¤¢¤ë3¶ÊÆþ¤ê¤ÎEP¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¡ÖBury Me With My Screams¡×¤òBloodstock Open Air Festival¤Ç½éÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤è¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë