俳優の片岡鶴太郎さん（70）が2025年8月3日、自身のインスタグラムを更新。一足早い秋らしさが漂うジャケットコーデを披露した。

花柄パンツはジャンポール・ゴルチェ

片岡さんは、「ワインレッドロングジャケット×花柄パンツ」とつづり、全身ショットやアップショットを投稿した。

また、コーディネートに使われている各アイテムについて、「オリジナルオーダーメイドロングジャケット」「オリジナルオーダーメイドシャツ」「JEAN PAUL GAULTIER（ジャンポール・ゴルチェ）花柄パンツ」「Tiffany & Co（ティファニー）イヤリング」などコメントを添えて紹介していた。

インスタグラムに投稿された写真では、黒いインナーにネクタイをつけ、ワインレッドロングジャケットと視線を集める大ぶりの花柄パンツを着用。白い壁をバックにポーズをきめ、クールな表情も印象的だ。

この投稿には、「秋先取りファッションですね」「超超カッコいいです！」「研ぎ澄まされた感性の持ち主」「イケおじ」「ダンディな貴公子」といったコメントが寄せられていた。