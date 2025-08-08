来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇８月１１日



※山の日の祝日で日本市場は休場

※タイ市場が休場



◇８月１２日



０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０８：５０ 日・マネーストック

１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１３：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表

１５：００ 英・失業保険申請件数

１５：００ 英・失業率

１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査

２１：３０ 米・消費者物価指数

※タイ市場が休場



◇８月１３日



０３：００ 米・月次財政収支

０８：５０ 日・国内企業物価指数

１０：３０ 日・５年物国債の入札

１０：３０ 豪・四半期賃金指数

１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数



◇８月１４日



０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

１０：３０ 豪・失業率

１０：３０ 豪・新規雇用者数

１５：００ 英・ＧＤＰ四半期（国内総生産，速報値）

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，改定値）

１８：００ ユーロ・鉱工業生産

２１：３０ 米・卸売物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数



◇８月１５日



０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・１０年物物価連動国債の入札

１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・不動産開発投資

１１：００ 中・固定資産投資

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

２１：３０ 米・小売売上高

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

２３：００ 米・企業在庫

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

※日・閣議

※韓国，インド市場が休場



◇８月１６日



０５：００ 米・対米証券投資







◎決算発表・新規上場など



○８月１２日



決算発表：ショーボンド<1414>，ミライトワン<1417>，Ｋ＆Ｏエナジ<1663>，ジェイエイシ<2124>，ＬＩＮＫ＆Ｍ<2170>，ＮＪＳ<2325>，プレミアムＷ<2588>，フジオフード<2752>，片倉<3001>，ケイアイ不<3465>，ワコールＨＤ<3591>，ザ・パック<3950>，フィナＨＤ<4419>，ＧＭＯインタ<4784>，サワイＧＨＤ<4887>，浜ゴム<5101>，カバー<5253>，インテグラル<5842>，サトー<6287>，大和冷<6459>，日本マイクロ<6871>，ＶＴＨＤ<7593>，スター精<7718>，丸全運<9068>，上組<9364>，ＧＭＯ<9449>，建設技研<9621>，応用地質<9755>，Ｔナカヤマ<9830>，松屋フーズ<9887>ほか



○８月１３日



決算発表：トライアル<141A>，タウンズ<197A>，東北新社<2329>，Ａｉロボ<247A>，Ｌドリンク<2585>，ヨコレイ<2874>，ポラリスＨＤ<3010>，マツキヨココ<3088>，オイラ大地<3182>，オープンＨ<3288>，メタプラ<3350>，ＲＳテクノ<3445>，ネクソン<3659>，ラクス<3923>，ＰＡコンサル<4071>，フリー<4478>，ヘリオス<4593>，リゾートトラ<4681>，弁護士ＣＯＭ<6027>，渋谷工<6340>，サンケン<6707>，アルバック<6728>，日電子<6951>，ライフネット<7157>，シチズン<7762>，アシックス<7936>，琉球銀<8399>，光通信<9435>，ケーユーＨＤ<9856>，スズケン<9987>ほか

※東証グロース上場：アクセルスペースホールディングス<402A>

※海外企業決算発表：騰訊控股（テンセント）ほか



○８月１４日



決算発表：ジーエヌアイ<2160>，Ｓｙｎｓ<290A>，すかいらーく<3197>，地主<3252>，トリドールＨＤ<3397>，エムアップ<3661>，フィックスターズ<3687>，リミックス<3825>，チェンジＨＤ<3962>，オロ<3983>，パークシャ<3993>，Ａｐｐｉｅｒ<4180>，電通Ｇ<4324>，メドレー<4480>，ベース<4481>，荏原<6361>，日機装<6376>，コンヴァノ<6574>，マブチ<6592>，エレコム<6750>，フェローテク<6890>，ネットプロ<7383>，あいちＦＧ<7389>，バイセル<7685>，朝日インテク<7747>，スターゼン<8043>，三谷商<8066>，クレセゾン<8253>，ＳＯＭＰＯ<8630>，サンドラッグ<9989>ほか

※海外企業決算発表：アプライドマテリアルズほか



○８月１５日



決算発表：明豊ファシリ<1717>，ウルフハンド<194A>，タウンＮ<2481>，シンクロ<3963>，ロジザード<4391>，環境管理<4657>，ＫｅｅＰｅｒ<6036>



出所：MINKABU PRESS