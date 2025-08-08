¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤È¥¿¥¤¤¬ÄäÀï¹ç°Õ¡¢ÄäÀïºÙÂ§¤Ë½ðÌ¾
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤È¥¿¥¤¤Î¹ñ¶ÌäÂê¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¹ñ¶Áí¹ç°Ñ°÷²ñ¡ÊGBC¡Ë¤ÎÆÃÊÌ²ñµÄ¤Ï8·î7Æü¡¢Î¾¹ñ¤ÎÄäÀï¶¨Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¡¢ÁÐÊý¤Ï´ØÏ¢Ê¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¹ñËÉÁêÂå¹Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ÊASEAN¡Ë¤¬ÄäÀï¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¡¢Î¾¹ñ¤Ï¹ñ¶¤Ë·³Ââ¤òÁýÇÉ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Â¦¤Ï¡¢¡ÖÁÐÊý¤ÏÄäÀïÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ê¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¡¢ÃÏ°è´Æ»ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù»ý¤·¡¢Î¾¹ñ¤ÎÁê¸ß¿®Íê¤ò²óÉü¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÁÐÊý¤¬¹ñºÝ¿ÍÆ»Ë¡¤Ë½¾¤¤¡¢ÊáÎº¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¼»Î¤ò°·¤¦¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¿¥¤Â¦¤Ï¡¢¡ÖÁÐÊý¤ÏÄäÀï¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¡¢±ß³ê¤Ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò°Ý»ý¤·¡¢Æó¹ñ´Ö¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ASEAN²ÃÌÁ¹ñ¤Ê¤É¤¬Î¾¹ñ¤ÎÄäÀï¼Â»Ü¾õ¶·¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁÐÊý¤Ï¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¹ñ¤Ï¤Þ¤¿¡¢¼¡²ó¤ÎGBCÆÃÊÌ²ñµÄ¤ò1¥«·î°ÊÆâ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë