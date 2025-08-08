夏映え確実！韓国在住美容ライターが選ぶ“本場で人気”のリップカラー8選【ハングクTIMES Vol.217】
みなさまこんにちは。美容が好きすぎて韓国に移住した美容ライターの峰岸真由です。早くも8月に突入し、韓国も暑い日が続いていますが、そんな夏にぴったりのリップアイテムが今、現地で大人気なんです！韓国のリップはとにかく種類も豊富で、トレンドの移り変わりも早いのが魅力。特に今年の夏は、透明感・ツヤ・色持ちを兼ね備えた“夏映えリップ”がトレンドに。今回は、韓国在住美容ライター峰岸が、実際に使って「これは間違いない！」と感じた、韓国本場で話題のリップカラー8選をご紹介します。韓国美容に興味のある方、トレンドリップを探している方は、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
【写真】じわじわ人気急上昇中！ティプシーのポット型リップ
（1）dasique『ジューシーデューイグロウティント #4』
まるで果汁をそのまま唇にのせたような、みずみずしく透明感のある“うるツヤ唇”がかなうグロウティント。ベタつかず軽やかな塗り心地だから、暑い夏でもストレスフリーに使えるのがうれしいポイント！またティントタイプなので、プールや水遊びなどのシーンでも落ちにくく、ツヤ感を長時間キープしてくれる優れもの。カラーは全20色展開で、中でも特におすすめなのが、#4の「メルティンググアバ」。特にイエベさんにぴったりなピンクコーラルカラーで、夏のメイクにフレッシュさとヘルシーな血色感をプラスしてくれます。
（2）TIRTIR『ウォーターリズムグロウティント #02』
長時間落ちにくく、しっかりと発色してくれるツヤタイプのグロウティント。驚くほど軽やかなつけ心地なのに、水のような透明感×高発色が両立する優秀アイテムです。一度塗りでナチュラルに、重ね塗りでしっかりと存在感のある仕上がりをかなえてくれる、マルチティント！さらに、「LIP-MAX」と「アボカド果実エキス」が配合されているのもポイント。ぷるんと立体感のある3D唇が完成します。カラーは全15色展開で、中でも特におすすめなのが、#02の「メリーコーラル」。イエベ、ブルベ問わず誰にでもなじむコーラル系で、生き生きとしたオレンジコーラルが夏のメイクにぴったりです！
（3）BRAYE『シングロウティント #03』
まるでペンのようなパケが印象的な、BRAYEのティントリップ。別名「万年筆ティント」とも呼ばれ、韓国でも話題を集めています。気になる人気の秘密は、テクスチャーに隠れているんだとか！一口水を飲んだときに唇に残る、あのしっとりした自然なツヤ感が、これ1本でかなうんです。さらにこのリップは、唇に塗った瞬間、唇にピタッと密着してくれるので、付け心地のよさも◎。カラーは全10色展開で、中でも特におすすめなのが、#03の「ヘルシー」。その名の通り、唇の血色をプラスし、ヘルシーで女性らしい印象を演出してくれます！
（4）NATUREREPUBLIC『ハニーメルティングリップ #10』
リップオイル効果で唇ケアも同時にかなえてくれる、高発色のプランパーリップ。ぷるっとした光沢感のあるテクスチャーが、夏のメイクにぴったりマッチします！形はスリムな形状で、持ち運びにも便利なのもうれしいポイント。私のイチオシは、#10の「ピーチフラッペ」。ほんのり甘さを感じるカラーで、1本でも盛れるし、レイヤリングリップとしても使える万能カラーなんです。韓国でも「2本使い」で話題を集めていて、お気に入りのリップと重ねれば、リッチな仕上がりに◎。ちょうどいい透明感でほかのカラーともケンカせず、ナチュラル派にもおすすめです！
（5）TOCOBO『ジューシーベリープランピングリップオイル #05』
ひと塗りで、まるでガラス玉のような光沢のある唇をかなえてくれるリップオイル。プランパーならではのピリッとした清涼感で、メイクの気分も一気にアップします！単品使いはもちろん、手持ちのリップに重ねてツヤ感をプラスするレイヤリング使いも◎。夏はもちろん、季節問わず活躍してくれる万能アイテムです！カラーは全16色展開で、中でも特におすすめなのが、#05の「ロージーガール」。ほんのり赤みを感じるウォームローズコーラルが、かわいらしさと上品さを両立してくれる、ぜいたくな1本なんです！
（6）Heal us『ベアリップグロー #02』
透き通るような透明感のあるテクスチャーと、ほのかにきらめくツヤ感がたまらない！ハーフトーンに抑えた落ち着きのあるカラー展開だから、何度重ねても濃くなりすぎず、ナチュラルな仕上がりに。パケもクリアで涼しげなデザインだから、夏のポーチにもぴったり。さらに10種類のヒアルロン酸が配合されているので、夏の紫外線による唇のケアもメイクをしながらできちゃうんです！カラーは全5色展開で、中でも特におすすめなのが、#02の「ミスティローズ」。自然な血色感を与えてくれるナチュラルなローズカラーで、すっぴんの日にも浮かずに、しっくりなじんでくれます。
（7）Barle『グローイプランピングバーム #02』
透け感のある発色と、ぷるんとしたツヤ感がかなう、唇にやさしいリップバーム。韓国ではティントだけでなく、軽やかな保湿力のあるバームタイプのリップも大人気なんです！Barleのリップバームは、軽い付け心地なので、重ね塗りしても重たくならないのも魅力的。さらに「メントキシプロパンジオール」配合で、唇にひんやりとしたクーリング効果も楽しめます。リップメイクとケア、どちらも妥協したくない人にこそおすすめしたい、最新のリップバームです。カラーは全3色展開で、中でも特におすすめなのが、#02の「メルティングコーラル」。ほんのり温かみを感じるコーラルカラーが、唇に生き生きとしたかわいらしいムードをプラスしてくれます！
（8）TPSY『フラッシュ プランピング リップバーム #02』
韓国でじわじわ人気急上昇中のポット型リップも、今注目すべきアイテムのひとつ。ちゅるんとした唇がかなうTPSYのリップバームは、一度使ったらやみつきに！一塗りでまるでカメラのフラッシュを浴びたような、圧倒的なツヤ感が手に入るんです。ぷっくりとした唇を作ってくれるプランピング効果に加えて、唇のケアをサポートしてくれる「ボルフィリン」と「ペプチド6をたっぷり配合。乾燥しがちな唇をしっかり保湿してくれます。カラーは全5色展開で、中でも特におすすめなのが、#02の「ピーチフィズ」。炭酸水に桃を落としたような、透明感のあるピーチカラーが、夏の涼しげメイクと相性抜群！手の体温でなじませるように塗れば、ナチュラルなグラデーションも簡単にかないます！
■韓国コスメは“トレンド感”と“使いやすさ”のバランスが優秀
みなさんいかがでしたか？今年の夏の唇は、うるおいも発色も妥協しないのがトレンド！ぜひ気になる1本を見つけて、自分らしいリップメイクを楽しんでみてくださいね。
