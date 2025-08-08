モデルの松島花さんが自身のインスタグラムを更新。8月5日に36歳の誕生日を迎え、東京・麻布台ヒルズに宿泊し、「Birthdayホカンス」を楽しんだことを報告しました。



【写真を見る】【 松島花 】 「旅行に行けない時は、都内のホテルで過ごすのも気分が変わっていいですね」東京タワー一望の高級ホテルでウェルネスとグルメを満喫する誕生日ステイ





松島さんは、東京都内のラグジュアリーホテル「ジャヌ東京」で、誕生日を祝う「Birthdayホカンス（ホテルでバカンス）」を楽しむ様子を動画で投稿。「旅行に行けない時は、都内のホテルで過ごすのも気分が変わっていいですね」とコメントしています。







映像では、東京タワーが見える窓からの絶景を望める客室が映し出されています。部屋からは東京の街並みが一望でき、緑地と高層ビル群が広がる都市空間を楽しむことができます。





ホテル滞在中には、“HAPPY BIRTHDAY HANA”と書かれたプレートに乗った誕生日ケーキや、オレンジ色の包装紙に包まれた鮮やかなひまわりのブーケでお祝いをする様子も。白いタンクトップ姿の松島さんがひまわりの花束を持つ幸せそうな瞬間も捉えられています。







“ジャヌ東京”の魅力は食事とお酒だけではなく、充実したウェルネスセンターにもあるようです。「東京タワービューの素敵なお部屋に美味しい食事とお酒 ジャヌ東京はウェルネスセンターが充実していて、今回はスパを体験 気持ちよかったです」とコメントしています。







カフェではコーヒーと「Happy Birthday」と書かれた白いチョコレートのデザートを楽しみ、バーでは白いワンピース姿でカクテルを片手に寛ぐ様子も映っています。







松島さんは、「何よりジャヌ東京のホスピタリティが素晴らしかった」と感想を寄せていて、都心にいながら非日常を味わえる贅沢な時間を提供するホテルステイの魅力が伝わってきます。







この投稿に、「すてきな空間で過ごす時間は格別ですね」「優しい旦那さまとBirthdayホカンス素敵」「都内のホテルで誕生日も素敵だと思います」「流石の過ごし方ですね。」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】