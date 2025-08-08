舞台合評

７月に上演された好舞台を演劇担当記者が話し合った。

小間井藍子 「泣くロミオと怒るジュリエット２０２５」は、鄭義信（チョンウィシン）版「ロミオとジュリエット」ともいうべきオールメール（全員男性）キャストの意欲作。初演の２０２０年はコロナ禍で、千秋楽を迎える前に公演中止になっている。大幅にキャストを入れ替えた今回も迫力満点。真剣に恋する２人を演じきったロミオ役の桐山照史とジュリエット役の柄本時生に拍手を送りたい。

山内則史 ロミジュリの翻案「ウエストサイド物語」の舞台を、さらに大阪に移し替えた雰囲気。役者たちのあふれるパワーに圧倒された。在日朝鮮人の問題を考えさせる結末、独自に設定したティボルト（高橋努）の内縁の妻、ソフィア（八嶋智人）も秀逸だった。

小間井 意表をつかれたのは、ティボルトが亡くなった後の場面。遺影を掲げたソフィアが、大勢のアンサンブルを引き連れて「えらいやっちゃ」と踊り出す。夫の死を受け止めきれないソフィアの思いをビジュアルとして美しく、かつ大胆に見せる鄭演出の真骨頂を見た。

山内 「受取人不明 ＡＤＤＲＥＳＳ ＵＮＫＮＯＷＮ」は１９３０年代、ナチスが台頭してくる時期に、ドイツと米国に離れて住む友人の間で交わされる手紙が生んだ悲劇。２人芝居を３チームが演じた。水田航生×鯨井康介の回を見たが、互いの「正義」がずれていくさまが悲しく、残酷だった。

小間井 米国で成功を収めた親友同士で、１人はユダヤ人で米国に残り、もう１人はドイツに渡る。２人の絆を強固にするはずの手紙が次第に様相を変え、ついに凶器になってしまうことにやるせなさを感じた。私が見た大石継太×天宮良は、ベテランの緊迫したやりとりに迫力があった。

祐成秀樹 あやめ十八番「音楽劇 金鶏 二番花」は、戦後８０年にふさわしい力作。１９５０年のテレビ実験放送に向けた奮闘を描く群像劇で、戦地での体験、反戦詩の放送など主な登場人物の戦争経験もきっちり描いた。人物もエピソードも多く、時空が移動する見せ方の難しい作品だが、歌に身体表現、生演奏も絡めて空間を縦横に使い、生き生きと表現した。

武田実沙子 ｉａｋｕ「はぐらかしたり、もてなしたり」は、横山拓也作・演出の新作。上司の介護を理由に家を出た妻が、年の離れた夫のもとに帰ってくる。この夫婦を中心に、妻の同級生たちや娘など、世代の異なるカップルの愛のあり方を描いた。風変わりな登場人物たちには深く共感できるところも、嫌悪感を抱くところもあったが、結局は自分が思うようにしていけばいいのだと思わせる不思議な力があった。

小間井 「ジェイミー」は、ドラァグクイーンに憧れる高校生を描く英国発ミュージカルの再演。ジェイミーはダブルキャストで、今回初登場の三浦宏規は、繊細で照れ隠しのように早口で冗談を言うジェイミーを見事に造形した。ちょっとしたダンスにもリズム感、身体能力の高さが感じられ、はまり役だと思った。

祐成 Ｎｏｉｓｍ「アルルの女」は、金森穣が仏作家ドーデの短編に想を得て演出・振り付けした舞踊作品。不在の女に心奪われる主人公と彼を溺愛する母親の「共依存」関係から息子が抜け出ようとして悲劇が展開する。長方形の枠と様々な人間関係を描く踊りを重ねて母や共同体の束縛を浮き彫りにし、不寛容、無関心、疎外感など今に通じる痛切な状況を描いた。

山内 チェルフィッチュの元看板俳優、山縣太一が作・演出・振り付け、山縣と飴屋法水が共演した「塹壕（ざんごう）」は、山縣の機知と遊び心に富んだ躍動することばに俳優２人の身体が呼応し、戯れ、格闘する異色の公演。短編ながら、ことばと身体のせめぎ合いから目が離せなかった。

武田 尾上右近が開催した自主公演「研の會（かい）」で４３年ぶりに「盲目の弟」が上演された。自主公演は若手が有名な大曲に挑むのが一般的だが、右近は同学年の中村種之助と共に新たな挑戦を選んだ。弟が盲目になった原因を作った兄は、弟のことを一番に生きてきたが、弟が兄に不信感を抱き、兄は弟のために罪を犯す。歌舞伎の型とは違うリアルな芝居で、右近は弟を思う心情を丁寧に見せた。