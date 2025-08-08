¡Ú²¬ÉôÎÛ¡Û½é¸ÄÅ¸³«ºÅ¡Ö±³¤Ä¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×½àÈ÷´ü´Ö¤ÇÂÎ½Å3¥¥í¸º¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÆó²ÊÅ¸¡×
¸µAKB48¤Î²¬ÉôÎÛ¤µ¤ó¤¬½é¤Î¸ÄÅ¸¡ØS ¡ß G GARDEN¡Ù(8·î8Æü¡Á10Æü)¤ò¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê¤ÎSUPERNOVA KAWASAKI¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÄÅ¸¤Ç¤ÏAKB48¥°¥ë¡¼¥×»þÂå¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥í¥´¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¸¶ËÜÌó50ÅÀ¤ä¡¢º£²ó¤Î¸ÄÅ¸¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¿·ºî15ÅÀ¤Ê¤É·×65ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÄÅ¸³«ºÅ¤¬Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿²¬Éô¤µ¤ó¤Ï¡¢ "10Ç¯¤¯¤é¤¤AKB¤Î¥í¥´¤òÉÁ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ËèÇ¯¤è¤¯ÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¸ÄÅ¸¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤ä¤ëº¾µ½¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤½¤Ä¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢»ä¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡É ¤È½é³«ºÅ¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¸ÄÅ¸¤Ï»þ´Ö¤â¥³¥¹¥È¤â³Ý¤«¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ "¤È¤Ë¤«¤¯ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É ¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅ¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ÕÀè¤ËÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤êAKB48»þÂå¤Ï¥°¥ë¡¼¥×8¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö8·î8Æü¡×¤Î³«ºÅ¤Ë°ìÈÖ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤í¤¦¤È¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬Èà½÷¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢²¬Éô¤µ¤ó¤Ï¡¢ "¸ÄÅ¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎ¿Í¤Ë¡¢¤É¤Î¤°¤é¤¤½àÈ÷´ü´Ö¤Ë½¼¤Æ¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡ÖÉáÄÌ¡¢1Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ¤ä¤ë¤â¤Î¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö»ä¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¡£ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤1¤«·îÈ¾¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡É ¤È¡¢Ìó1¤«·îÈ¾¤Ç¿·ºî¤ò¤¹¤Ù¤ÆÉÁ¤¾å¤²¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¬Éô¤µ¤ó¤Ï¡¢ "ÉÁ¤¤Ï¤¸¤áÅö½é¤Ï¡¢ÌëÃæ¤º¤Ã¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¡¢Ä«¤Î10»þ¤Ë¿²¤¿¤ê¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¤â¼Ú¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«Âð¤ËÍÜÀ¸¤òÅ½¤Ã¤¿¤êÉô²°Ãæ²èºà¤À¤é¤±¤ÇÂ¤ÎÆ§¤ß¾ì¤âÌµ¤¯¾²¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢½¤¤¤â¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¥Ë¥¹¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¡É ¤ÈÀ©ºî´ü´ÖÃæ¤Î¶ìÏ«¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¼å¤¤¤È¤¤¤¦²¬Éô¤µ¤ó¤Ï¡¢ "¤¤Î¤¦¤â¡¢¤º¤Ã¤È¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Æ¡£¤³¤Î´ü´Ö¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ3¥¥í¤°¤é¤¤Áé¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡É ¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖºòÌë¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ "¤¤¤ä¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¾¯¤·¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡É ¤È¸ÄÅ¸½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£²þ¤á¤Æ½ªÎ»¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢ "¤¢¡¼¡¼¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¤¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°ÊÛÅö¡É ¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
AKB48»þÂå¤Ï¥¤¥é¥¹¥ÈºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢º£²ó¤Î¿·ºî¤Ç¤Ï¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥¢¡¼¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À²¬Éô¤µ¤ó¡£º£¸å¤ÎÁÏºî³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ "Ç´ÅÚ¤äÆ«·Ý¤Ê¤ÉÎ©ÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÆó²ÊÅ¸¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡É ¤È¸ì¤ê¡¢ "¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ´¤¬»¨»ï¤ÎÀê¤¤¥Ú¡¼¥¸¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£´õË¾¤Ï¡ÖSWEET¡×¤µ¤ó¤Ç¡É ¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û