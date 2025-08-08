日本調理機、10-6月期(3Q累計)経常が57％減益で着地・4-6月期は赤字拡大

日本調理機 <2961> [東証Ｓ] が8月8日大引け後(16:00)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の経常利益(非連結)は前年同期比57.4％減の8300万円に大きく落ち込み、通期計画の4億9000万円に対する進捗率は16.9％となり、前年同期の18.2％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-9月期(4Q)の経常利益は前年同期比53.4％減の4億0700万円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の経常損益は4億5600万円の赤字(前年同期は4億2300万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-19.6％→-20.4％に悪化した。



