ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¡¡Ö¥´¥ê¥´¥ê¤Ë¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤«¤æ¤ß¤È¤ÎÀï¤¤¡¢56ºÐ¤ÎÈéÉæ¤ò¿´ÇÛ¡ÖÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«ÁÔÂç¤Ê¼Â¸³Ãæ¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬8Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¦¤É¤¦¤Î¤é¤¸¤ª¡×¡Ê¶âÍË¸å3¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£3Æü´Ö¤Î½ÐÄ¥¤ÇÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤«¤æ¤ß¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡Ö¥Ü¥ê¥Ü¥ê¥Ü¥ê¥Ü¥ê¡ÄÁ´¿È¤«¤¤Þ¤¯¤êÃæ¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÍÆ¯¥¢¥Ê¡£¡Ö½ÐÄ¥¤Ç3Æü´Ö¤Û¤ÉÆî¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤¡¢³¤¤Î¾å¤ÇÁ¥¤Î¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¥´¥ê¥´¥ê¤Ë¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥·¥ß¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÅÉ¤Ã¤Æ¾Æ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡ÖºòÆü¤ÎÌë¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3Æü´Ö¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤æ¤¤¤Ç¤¹¡£Èé¤¬¤à¤±¤ëÁ°Ãû¤Ç¤¹¡×¤È¤«¤æ¤ß¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Èé¤¬¤à¤±¤ë¤Î¤Ï40Ç¯¤¯¤é¤¤ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£56ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈé¤¬¤à¤±¤ë¤Î¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¼Â¸³Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¼«µÔÅª¤Ë¸ì¤ê¡¢¡Ö¼¡¤Ë²ñ¤¦»þ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£