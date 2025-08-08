¡ÈBTS¡¦TXT¤ÎÄï¥°¥ë¡¼¥×¡É¡ÖCORTIS¡×¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é°ÛÎã¤ÎÃíÌÜÅÙ¡ª½éÅê¹ÆÆ°²è¤¬1Æü¤Ç100Ëü²óºÆÀ¸ÆÍÇË
BTS¤äTOMORROW X TOGETHER¤¬½êÂ°¤¹¤ëBIGHIT MUSIC¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCORTIS¡Ê¥³¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë¡×¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
CORTIS¤Ï¡¢8·î7Æü¤Ë¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î³«Àß¤ÈÆ±»þ¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬¡¢¸ø³«¤«¤é¤ï¤º¤«24»þ´Ö¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô100Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÍ½¹ð¤Ê¤·¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿½éÆ°²è¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊºÆÀ¸²ó¿ô¤Î¿¤Ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´é¤ä¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢CORTIS¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤È¿·Á¯¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¶Á¤À¤±¤Ç¸ý¥³¥ß¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢²»¶Áµ¡´ï¤ä¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤½¤¦¤Ëºî¶È¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö¥í¥´¥µ¥¦¥ó¥É¡×¤ä¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë±ÇÁü¤Ê¤É¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ç®¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¡¢CORTIS¤Î¸ø¼°TikTok¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï³«Àß¤«¤é¤ï¤º¤«1ÆüÂ¤é¤º¤ÇÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô200Ëü²ó¡¢¤¤¤¤¤Í¿ô30Ëü·ï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ÖCORTIS¡×¤Ï¡¢¡ÈCOLOR OUTSIDE THE LINES¡ÊÀþ¤Î³°¤Ë¿§¤òÅÉ¤ë¡Ë¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤é¡¢ÉÔµ¬Â§¤ËÈ´¤½Ð¤·¤¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È6Ê¸»ú¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÄê¤á¤¿´ð½à¤ä¥ë¡¼¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Í³¤Ë»×¹Í¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¢¥¸¥å¥Õ¥ó¡¢¥½¥ó¥Ò¥ç¥ó¡¢¥´¥ó¥Û¤Î5¿Í¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤äÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤ÎºîÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹Í½Äê¤Ç¡¢8·î18Æü¤ËÀµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£