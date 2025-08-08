µÁÃ£Í´Ì¤¡¢¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ç10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤È¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È¡×
¡¡2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¡ÊÅìµþÀ©ºî¡ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤ËµÁÃ£Í´Ì¤¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä«¥É¥éÂè114ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢°åÎÅ´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤òµ¯¤³¤·¤¿Âç´ØÏÂ¤ÈÎëÌÚ²í¤ÎÆó¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Êー¥¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£Æ±¤¸´Ç¸îÉØÍÜÀ®½ê¤òÂ´¶È¤·¤¿Æó¿Í¤¬¡¢´µ¼Ô¤ä°å»Õ¤¿¤Á¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÇº¤ß¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ò¸«¾å°¦¡¢¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤È¤Ê¤ë¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Âç²ÈÄ¾Èþ¤ò¾åºä¼ùÎ¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø½é¤á¤ÆÎø¤ò¤·¤¿Æü¤ËÆÉ¤àÏÃ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤¯¤ë¤ê～Ã¯¤¬»ä¤ÈÎø¤ò¤·¤¿¡©～¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎµÈß·ÃÒ»Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡µÁÃ£¤Ï¡¢ÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Î½÷¾¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚµÁÃ£Í´Ì¤¡ÊÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Î½÷¾Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¿ÍÀ¸¤È¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤ä±¿Ì¿¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¿¿·õ¤ËÂÐÖµ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Æ»¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÂêºà¤Ï¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ò¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢±ÖÉÂ¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¡¢ÂçÀÚ¤Ê 11¥·ー¥ó¤ËÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤éÀº°ìÇÕ¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ø¤Î½Ð±é°ÊÁ°¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦°ÂÅì¤Ï¤Ê¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë¾¾Ê¿¹¬»ÒÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢½éÎø¤¬¥Æー¥Þ¤Î½µ¤ò³Ú¤·¤¯±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ Åö»þ¤ÎTwitter¡Ê¸½ºß¤ÎX¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¡û¡û¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¡×¤È¤¤¤¦»ä¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢Ä«¥É¥é¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ ÊüÁ÷¤Ï11Ç¯Á°¡¢Åö»þ¤Ï10Âå¤ÎÍµÊ¡¤Ê½÷³ØÀ¸¤ò±é¤¸¡¢º£²ó¤Ï½÷¾Ìò¤Ç¤¹¡£ »þÂå¤ÏÆ±¤¸ÌÀ¼£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»£±Æ»þ¤Ë»þÂå¤ÎÇØ·ÊÅù¤ò³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¤Ï´Ç¸î»Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝ°é»Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ²ð¸î¡¦Ê¡»ã¡¦´Ç¸î¡¦ÊÝ°é¡Ä¡Ä¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀ¸Ì¿¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÃúÇ«¤ËÂÐÏÃ¤ä´Ñ»¡¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¾ï¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ÆÆ°¤¤Þ¤¹¡£ ´Ç¸î¤Ï¡¢¿´¿È¤Î¥±¥¢¤ä¶ìÄË¤Î´ËÏÂ¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ýー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°åÎÅ¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀìÌç¿¦¤È¶¨ÎÏ¤·¤¢¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë°åÎÅ¤ÈÌ±´Ö¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÅªÂ¸ºß¤Ç¡¢¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¶¯¤¤Âº·É¤ÎÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÃÏ°è¡ÊÂçÅÄ¸¶»Ô¡Ë¤Î°õ¾ÝÅù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÅÄ¸¶¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤Ï¡ÖÂçÉ¶¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿å¤¬åºÎï¤Ç¼«Á³Ë¤«¡¢È´·²¤ËÈþÌ£¤·¤¤ÊÆÇÀ²È¤äÂç¹¥¤¤Ê¼òÂ¤ÍÍ¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï»ä¤¬¿É¤¤¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÇÅâ¿É»Ò¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬¼Â¤ÏÆüËÜ°ì¤Ê¤È¤³¤í¤â¥¤¥Á¥ª¥·¡£ °åÎÅ´Ø·¸¤Ç¸À¤¦¤È¡¢°ì¼¡～»°¼¡µßµÞ°åÎÅÂÎÀ©¤Þ¤Ç¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î°åÎÅµ¡´ï²ñ¼Ò¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤È¡¢Âç´Ø¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº£¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ »ä¤âÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ËÜºîÉÊ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂçÅÄ¸¶´Þ¤áÆÊÌÚ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤»¤À¤Ê¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë