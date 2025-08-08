¥¶¡¦¤¿¤Ã¤Á¡¢¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤ÇÄ«¥É¥é½é½Ð±é¡¡¡ÖËÍ¤é¤¬ÁÐ»ÒÌò¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸«¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡×
¡¡2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¡ÊÅìµþÀ©ºî¡ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ë¥¶¡¦¤¿¤Ã¤Á¡Ê¤¿¤¯¤ä¡¢¤«¤º¤ä¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÈÄ«¥É¥é½Ð±é·Ý¿Í¡É¤Ë¡¡¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤Ç¥¥ì¤òÈ¯´ø¡©
¡¡Ä«¥É¥éÂè114ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢°åÎÅ´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤òµ¯¤³¤·¤¿Âç´ØÏÂ¤ÈÎëÌÚ²í¤ÎÆó¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Êー¥¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£Æ±¤¸´Ç¸îÉØÍÜÀ®½ê¤òÂ´¶È¤·¤¿Æó¿Í¤¬¡¢´µ¼Ô¤ä°å»Õ¤¿¤Á¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÇº¤ß¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ò¸«¾å°¦¡¢¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤È¤Ê¤ë¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Âç²ÈÄ¾Èþ¤ò¾åºä¼ùÎ¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø½é¤á¤ÆÎø¤ò¤·¤¿Æü¤ËÆÉ¤àÏÃ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤¯¤ë¤ê～Ã¯¤¬»ä¤ÈÎø¤ò¤·¤¿¡©～¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎµÈß·ÃÒ»Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¥¶¡¦¤¿¤Ã¤Á¤Î2¿Í¤Ï¡¢¼ÆÅÄ²°¤ò¤¿¤¯¤ä¡¢¾¾±Ê²°¤ò¤«¤º¤ä¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¥¶¡¦¤¿¤Ã¤Á¡Ê¤¿¤¯¤ä¡§¼ÆÅÄ²°Ìò¡¢¤«¤º¤ä¡§¾¾±Ê²°Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤¿¤¯¤ä¡Ö¤¨¡©ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡© ÁÐ»Ò¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×ºÇ½é¤Ë¤³¤Î½Ð±é°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡ª ´°Á´¤Ë¸«¤ëÀìÌç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª ¤·¤«¤âÃÏ¸µÆÊÌÚ¸©¤¬ÉñÂæ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶Ã¤¤È¶ÛÄ¥¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ ¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢Éã¤äÁÄÉã¤ÎÏÃ¤·Êý¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¡¢ÆÊÌÚ¤Ê¤Þ¤ê¤ò´°àú¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÌòºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤¢¡ª ËÍ¤é¤¬ÁÐ»ÒÌò¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸«¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ ¾Ð
¤«¤º¤ä¤Þ¤µ¤«ËÍ¤¿¤Á¤¬Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤È!! ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡£ Ä«¥É¥éÂç¹¥¤ÁÐ»Ò¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Ï»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«¥É¥é¤Î²ñÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Î¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¬ÆÊÌÚ½Ð¿È¤ÇËÍ¤¿¤Á¤ÈÆ±¶¿¤Ê¤Î¤ÇÂçÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ±éµ»·Ð¸³¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÌÀ¼£»þÂå¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤Ê¤¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£ ½Ð±é¤·¤Ê¤¬¤é¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ø¤Î½Ð±é¤¿¤¯¤ä½Ð±é¤·¤¿»ö¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ«¥É¥é¤Ï¡¢Êì¤È¤Î¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¹¡£ ¼Â²È¤Ëµ¢¤ëÅÙ¤ËÊüÁ÷Ãæ¤ÎÄ«¥É¥é¤Îº£½µ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¤ä¡¢µã¤±¤¿¤è¤Íー¡£¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ »Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤â¤¢¤ê¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤«¤º¤äÄ«¥É¥é¤ÏËèºîÉÊË×Æþ¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÄ«Êª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤òÄ¹¤¤´ü´Ö´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¡¼ê¤Ë°ì½ï¤Ë¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê´¶Æ°¤¬Æþ¤ì¿©¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶Æ°¤Î¥·ー¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æµã¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¡ü´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤¯¤äËÍ¤Ï¾®¤µ¤¤¤È¤¤Ë1½µ´Ö¤Û¤ÉÆþ±¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¸¡ººÆþ±¡¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ãí¼Í¤Ê¤ÉÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢ÉÝ¤¬¤é¤»¤Ê¤¤¹©É×¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤«¤º¤ä¾¯¤·Á°¤ËÉÂµ¤¤·¤ÆÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Ë´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤êÍ¥¤·¤¯À¼³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÀÅ©¤Î¿Ë¤ò»É¤·ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤âÆñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤Ë´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Â¿´¤·¤Æ¿È¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤â¸¶ÅÀ¤Ë¤Ï¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Êー¥¹¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Èº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÃÏ°è¡ÊÂçÅÄ¸¶»Ô¡Ë¤Î°õ¾ÝÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤¯¤äÂçÅÄ¸¶»Ô¤ÏÊªÀ¨¤¯¹¤¤Ê¿Ìî¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬ÇÀ¶È¤äÃÜ»º¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£ÂçÀ¹¤ê¤ÎÄê¿©²°¤µ¤ó¤Ê¤É¤âÂ¿¤¯¡¢¿Í¾ð¤ÎÄ®¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡ª
¤«¤º¤äÂçÅÄ¸¶¤ÏÎò»Ë¤â¤¢¤êÌ¾»º¤ä¤ªº×¤ê¤ä³Ø¹»¹Ô»ö¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â¥Æ¥ì¥Ó¥í¥±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥¿¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤ÌÌÇò¤¤³¹¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë