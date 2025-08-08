Ä®ÅÄ¡¦µÆÃÓ¡¢¸ÅÁã¿À¸ÍÀï¤ÇÀ®Ä¹¼¨¤¹¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¡¡3ÀïÏ¢È¯¤Ø°ÕÍß¡Ö¼«Ê¬¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¡×
¡¡J1¤Ç6°Ì¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï10Æü¤Ë¥Û¡¼¥àÄ®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼ó°Ì¡¦¿À¸Í¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£8Æü¤ÏÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Î»°ÎØÎÐ»³¥Ù¡¼¥¹¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢´°Á´Èó¸ø³«¤ÇÄ´À°¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç5¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿À¸Í¤Ç²á¤´¤·¤¿DFµÆÃÓÎ®ÈÁ¡Ê28¡Ë¤¬Îý½¬¸å¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¸ÅÁãÀï¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö³Ú¤·¤ß¡£¿À¸Í¤ÇºÇ¸å¤Î2Ç¯´Ö¤Ï²ù¤·¤¤»×¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤³¤ËÍè¤¿°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¸ÅÁã¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ÎÎ¢¤Ç¶ìÇº¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£23Ç¯¤Ïº¸É¨Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÈ¾¤òËÀ¤Ë¿¶¤ê¡¢ºòµ¨¤â½Ð¾ì20»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤òµá¤á¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â»þÂå¤Î²¸»Õ¡¦¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡Ê55¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ëÄ®ÅÄ¤Ø°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¡£¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤¿°ÕÌ£¤Ï¼«Ê¬¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï5Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¸½ºß6°Ì¡£¾¡¤ÁÅÀº¹6¤Î¼ó°Ì¡¦¿À¸Í¤È¾å°ÌÂÐ·è¤Ø¡Ö5Ï¢¾¡¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÁ´°÷¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¼«¿È¤Ï¥ê¡¼¥°Àï2»î¹çÏ¢Â³ÆÀÅÀÃæ¡£¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï5ÀïÁ´¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3ÀïÏ¢È¯¤Ø¡Ö¼«Ê¬¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¡×¡£¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê¥×¥íÆþ¤ê¸å¡Ë¼«Ê¬¤¬ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤ÆÉé¤±¤¿»î¹ç¤Ï1²ó¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡Ö1²ó¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤ï¡£J2¤Î»þ¤Ë¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¾Ð¤Ã¤¿µÆÃÓ¡£¹õÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¡¢¶¯¤µ¡¢Á´ÂÎ¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÈà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÃË¤¬¡¢¸ÅÁã·âÇË¤Ç¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£