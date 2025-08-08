¿¹»°Ãæ¡¦ÂçÅçÈþ¹¬¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ç½é¤ÎÄ«¥É¥é·èÄê¡¡¼ç¿Í¸ø¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸ÆÊÌÚ¸©ÂçÅÄ¸¶»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡ÖËÜÅö¤Ë¸÷±É¡×
¡¡£²£°£²£¶Ç¯ÅÙÁ°´ü¤Î£Î£È£ËÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬£¸Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¿¹»°Ãæ¡×ÂçÅçÈþ¹¬¤¬Ä«¥É¥é¤Ë½é½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸ÆÊÌÚ¸©ÂçÅÄ¸¶»Ô¤Î½Ð¿È¤À¡£
¡¡±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Ê¤®Å¹¤Î½÷¾Ìò¡£ÂçÅç¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿Ä«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ Å·¹ñ¤Î¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤¤¤Æ´î¤Ó¤Þ¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¡£¡Ö¤·¤«¤âÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡¢¡ÈÂçÅÄ¸¶¡É¤¬ÉñÂæ¡£ÂçÅÄ¸¶¤Î¡Ø¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¡Ù¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á´ÎÏ¤ÇÀëÅÁ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ ÂçÅÄ¸¶»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î´î¤Ö´é¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¿å¤¬¤¤ì¤¤¤ÇÊÆ¤¬¤¦¤Þ¤¤ÂçÅÄ¸¶¡ªÁ´¹ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢À§Èó¡ÈÂçÅÄ¸¶¡É¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤Ë¶½Ê³¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó½Ð±é·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¡¢Ä«¥É¥é¤ò¸«¤Æ¡¢¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥Ð¥¤¥¯ÄÌ³Ø¤Ç½ÐÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ã»Ò¡Ù¡Ø¤¢¤°¤ê¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤Þ¤ó¤×¤¯¡Ù¡Ø¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¡Ø¤Þ¤ì¡Ù¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ø¤Æ¤ë¤Æ¤ë²ÈÂ²¡Ù¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ù¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡Ù¡Ø¤ª¤·¤ó¡Ù¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¤ÎÄ«¥É¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ï¡¢´Ç¸î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊì¤¬ÂçÅÄ¸¶¡Êµì¹õ±©Ä®¡Ë¤ÎÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤Ê¤É¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¹¤´¤¤»Å»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤ëÂç´ØÏÂ¤µ¤ó¤ÏÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÃÏ°è¡ÊÂçÅÄ¸¶»Ô¡Ë½Ð¿È¡£ÂçÅç¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¡¢ÂçÅÄ¸¶»Ô½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ´¤ì¤ÎÄ«¥É¥é¤ÎÉñÂæ¤¬¡ÈÂçÅÄ¸¶¡É¤ÈÊ¹¤ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£ÂçÅÄ¸¶¤Î³§¤µ¤ó¤Î´î¤Ö´é¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡¢ÂçÅÄ¸¶¤Î¡Ø¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¡Ù¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÂ¾¸©¤Î³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¡¢¿´¤«¤é´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£ÊÆ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡¢°¾¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡¢Àî¤¬¤¤ì¤¤¡¢Íü¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡¢ÌîºÚ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÏ¸µ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡£±£±£´ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëÄ«¥É¥é¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ï¡¢¤Þ¤À½÷À¤Î¿¦¶È¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¡¢Àµ¼°¤Ë´Ç¸î³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Âç´ØÏÂ¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¡£½÷Í¥¤Î¸«¾å°¦¤È¾åºä¡Ê¤³¤¦¤µ¤«¡Ë¼ùÎ¤¤¬¥À¥Ö¥ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡£¸«¾å¤ÏÉÔ±¿¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ç¸î»Õ¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤óÌò¡£¾åºä¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ë¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¡¢¶µ²ñ¤Ç°é¤Ã¤¿Âç²°Ä¾ÈþÌò¡££²¿Í¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëºîÉÊ¤Ï£°£¸Ç¯¸å´ü¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£