¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤È¹âµéÆüËÜ¿©¤ò´®Ç½¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï½é»²²Ã
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¥ª¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¹âµéÆüËÜ¿©¤ËÀå¸Ý¤À¡£
¡¡»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¥í¥¹»ÔÆâ¤ÎÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö£Í£á£ô£ó£õ£è£é£ó£á¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¾¾µ×¿®¹¬»á¡¢ÂçÃ«¡¢º´¡¹ÌÚ¤È¤Î£´¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¾¾µ×»á¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤¿·Á¤À¡£
¡¡¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤È¤Î£³Ï¢Àï¤ò½ª¤¨¤³¤ÎÆü¤Ï¥ª¥Õ¡£ÂçÃ«¤Ï¾¾µ×»á¤È¿Æ¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»³ËÜ¤Î´¿·Þ²ñ¤Ê¤É¤òÆ±Å¹¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¤Ï¥Þ¥ê¥Ö¥Ó¡¼¥Á¤Ë¤¢¤ë¡Ö£Î£ï£â£õ¡¡£Í£á£ì£é£â£õ¡×¤Ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÈË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾µ×»á¤Ï¡Ö£Ò£ï£ë£é¡Ç£ó¡¡£æ£é£ò£ó£ô¡¡£ð£á£ò£ô£é£ã£é£ð£á£ô£é£ï£î¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬½é»²²Ã¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Å¹¤Ï¥»¥ì¥Ö¸æÍÑÃ£¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÄ¶¹âµéÅ¹¡££³£¹¹æÃÆ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼£±£°£°£°°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿ÂçÃ«¤¬ºÇ¹âµé¤ÎÆüËÜ¿©¤Ç¥Ñ¥ï¡¼Ëþ¥¿¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£