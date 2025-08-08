¡ÚÌ¿¤ò¼é¤ë¹ÔÆ°¤ò¡Û°¨ÎÉ»Ô¤ÇÂçµ¬ÌÏÃÇ¿å¡¡Ì¸Åç»Ô¤Ç¤âÊ£¿ôÃÏ°è¤ËÃÇ¿å³ÈÂç¡¡µë¿å½êÀßÃÖ¤Ø
¡¡¸©ËÜÅÚ¤Ç¤Ï¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ë¤è¤ëÌÔÎõ¤Ê±«¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç¹ß¤êÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°¨ÎÉ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Âç±«¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ÇÁ÷¿å´É¤¬ÇËÂ»¡£°¨ÎÉ»ÔÆâ¤ÎÌó1Ëü3000¸Í¤¬ÃÇ¿å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°¨ÎÉ»Ô¤Ï¿åÆ»»ÈÍÑ¤ò¶ËÎÏ¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ì¸Åç»Ô¤Ç¤Ï¡¢Æ³¿å´É¤ÎÇËÂ»¤Ë¤è¤ê¹ÂÊÕÄ®ÍÀî¤Î°ìÉô¡¢È»¿ÍÄ®²ÅÎãÀî¤Î°ìÉô¡¢¹ñÊ¬·´ÅÄ¤Î°ìÉô¡Ê·´»³ÃÏ¶è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¹¾ìÉÕ¶á¡Ë¡¢Ê¡»³Ä®Ê¡»³¤Î°ìÉô¡ÊµìÅÄÃæ²ÈÊÌÅ¡～µÜ±ºµÜÉÕ¶á¡Ë¤ÇÃÇ¿å¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È»¿ÍÃÏ¶è¤Ïº£¸å¡¢ÃÇ¿å¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡Ì¸Åç»Ô¤Ïµë¿å½ê¤òÀßÃÖ¤·¡¢Èó¾ïÍÑ¤Î°ûÎÁ¿å¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éüµì¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¡Ê8·î8Æü15»þ30Ê¬¸½ºß¡Ë