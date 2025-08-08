¥Ç¥ê¥Ð¥êーÇÛÃ£°÷¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¡Èº®Íð³Î¼Â¡É¤ò·Ù¹ð¡ÖÄ´ÍýÂÔ¤Á¤Ç»þµëÂçÉý¥À¥¦¥ó¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ç¥ê¥Ð¥êーÇÛÃ£°÷¡¦¥ì¥¯¥¿ー¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÌÀÆü¤«¤é¥Þ¥Ã¥¯¤ÎÃíÊ¸¤ËÃí°Õ¡Ä¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È"¥Ý¥±¥â¥ó¥³¥é¥Ü"¤¬³«»Ï¤Çº®Íð³ÎÄê¤«¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£ÌÀÆü8·î8Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥³¥é¥Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤±Æ¶Á¤äÇÛÃ£°÷¡¦Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ì¥¯¥¿ー»á¤Ï¡Ö°ÊÁ°¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¥³¥é¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤È¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÇÛÃ£°÷¤Ë¤â·ë¹½±Æ¶Á¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥³¥é¥Ü¤Ï¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥³¥é¥Ü¤è¤ê¤â·ë¹½º®Íð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï»°ÃÊ¹½À®¤Ç¡¢Âè1ÃÆ¤Ï8·î8Æü¤«¤é14Æü¡¢Âè2ÃÆ¤Ï¡ÈÈëÌ©¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡É¤¬¤¢¤ê¡¢Âè3ÃÆ¤ÏÁ´9¼ï¤«¤é¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤¬Åö¤¿¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£¥ì¥¯¥¿ー»á¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤Ã¤Æ¤Í¡¢·ë¹½»Ò¶¡¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢30Âå¤Î»ä¤Ç¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤â°µÅÝÅª¿Íµ¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ç¤ÎÇúÈ¯Åª¼ûÍ×¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹Æ¬¤ÎÂç¹ÔÎó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¼ûÍ×¤âÁý²Ã¤¹¤ë¤¿¤áÄ´ÍýÂÔ¤Á¤¬ÂçÉý¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÇÛÃ£°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö8·î9Æü¤«¤é11Æü¤Î3Ï¢µÙ¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥ÉÆÃÅµ¤âÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Ë¥¢Àª¤ÎÍèÅ¹¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤Î3Ï¢µÙ¤ÏËÜÅö¤ËÃí°Õ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È·Ù¾â¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¥³¥é¥Ü»þ¤Ë¤Ï¡Ö½éÆü¤ÎÃë¥Ôー¥¯¤Ç¡È¥Þ¥Ã¥¯Ä´ÍýÂÔ¤Á¤Ç¥¨¥°¤¤¡É¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢Ä«7»þ³«Å¹Á°¤«¤éÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤¿¤á¡¢º£²ó¤â¡Öº®Íð¤Ï¤â¤¦¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÇÛÃ£°÷¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ´ó¤ê¥Þ¥Ã¥¯¤Ç¥µー¥ÐーÍî¤Á¡×¡Ö½ÐÁ°´Û¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ç¤¤ººÇÂç70Ê¬ÂÔ¤Á¡×¡Ö»þµë550±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎã¤¬Â¿È¯¡£¡ÖUber Eats¤Ê¤é¼õ¤±¥¥ã¥ó¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢½ÐÁ°´ÛÇÛÃ£°÷¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¡£ÌµÂÐºö¤Çº®»¨Å¹ÊÞ¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÂçÂ»¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È¸½¾ìÌÜÀþ¤Ç¸½¼ÂÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄÌ¾ï¤Î½µËö¤è¤ê²Ô¤²¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÀïÎ¬¼¡Âè¤Ç¤ÏµÕ¤Ë²Ô¤²¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¡ÖÆÃ¤ËÂçÅÔ»Ô·÷¤äº®»¨¤·¤ä¤¹¤¤ÃÏ°è¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÏ°èÊÁ¤äºÇ¿·SNS¾ðÊó¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÃíÊ¸¼õÂú¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤Í¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÀÆü¤«¤é¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥³¥é¥Ü¡¢¥Þ¥Ã¥¯¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤´Ãí°Õ¤ò¡×¤ÈÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
