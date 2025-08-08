¡Ö¥¿¥³¥Ñ¡×¡ÖÎø¿Í¤òºî¤ë¡×¡Ä39ºÐÆÈ¿È¡¦¸µ¥¡¼¶É¥¢¥Ê¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¡È40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¥ê¥¹¥È¡É¤ËËÜµ¤¤Ç¶¦´¶¤·¤¿¥ï¥±
¡¡2010Ç¯¤ËTBS¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¡ØÄ«¥º¥Ð¥Ã¡ª¡Ù¡ØÊóÆ»ÆÃ½¸¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢2016Ç¯¤ËÂà¼Ò¤·¤¿¥¢¥ó¥Ìô£¹á¤µ¤ó¡Ê39ºÐ¡¦°ÊÁ°¤Ï¾®ÎÓÍª¤È¤·¤Æ³èÆ°¡Ë¡£
¡¡TBSÂà¼Ò¤«¤é8Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£Ç¯¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ20Ç¯À¸³è¤·¤¿Åìµþ¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ³èÆ°µòÅÀ¤ò¸Î¶¿ËÌ³¤Æ»¤ËÌá¤·¤¿¥¢¥ó¥Ì¤µ¤ó¡£¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ë¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡Ö½ÐÌá¤êÀè¡×¤Ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥é¥¤¥Õ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ëÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè46²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤ë¥¢¥ó¥Ì¤µ¤ó¤¬ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤¹¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥ó¥Ì¤µ¤ó¤Î´ó¹Æ¤Ç¤¹¡Ë¡£
¢¡¡È40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡É¤ò¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¹Í¤¨¤ë
¡¡40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡¼¡¼¡£40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Þ¤Ç¤¢¤È¤Ò¤È·î¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¹Í¤¨Ãæ¤Îº£Æü¤³¤Îº¢¡£
¡¡¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æ±Ì¾¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖBL¥â¥Î¡×¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ë¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¥É¥¥É¥¤È¡¢¶¦´¶¤È¡¢Á´ÂÎ¤ËÎ®¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤¶õµ¤´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¼þ¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ë¡Ö´Ñ¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¥É¥é¥Þ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö10Ç¯°Ê¾åÎø¿Í¤Ê¤·¡¦²ñ¼Ò¤È²È¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤À¤±¤ÎËèÆü¤òÁ÷¤ë½½¾ò¿ý¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤Ï¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Þ¤Ç¤¢¤È3¤«·î¡£¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Õ¤È´¶¤¸¤¿¾Ç¤ê¤«¤é¡¢¿ý¤Ï¡È40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¥ê¥¹¥È¡É¤òºî¤ë¡£
¡Ø¥¿¥³¥Ñ¡Ù¡ØÉþ¤Î¼ñÌ£¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ù¡ØÎø¿Í¤òºî¤ë¡Ù¡Ä¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¸åÇÚ¤Î¥¤¥±¥á¥óÉô²¼¡¦ÅÄÃæ·Ä»Ê¡Ê¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ë¤Ë¶öÁ³¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª
¤·¤«¤·¡¢·Ä»Ê¤ÎÄó°Æ¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤½¤Î¥ê¥¹¥È¤ò°ì½ï¤Ë³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£Âå¤ï¤ê±Ç¤¨¤Î¤·¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬¡¢2¿Í¤Ç²á¤´¤¹³Ú¤·¤¤ËèÆü¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¥å¥ó¥¥å¥ó¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥ê¥¹¥È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼Â¹Ô¤·¤Æ¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤òÄ¯¤á¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¿´¤¬¥Ý¥Ã¤È²¹¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¼ç±é¡¦É÷´Ö½Ó²ð¤µ¤ó¤¬¥ê¥¹¥È¤òºî¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÎÉ¤¤
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢É÷´Ö¤µ¤ó¤¬¤è¤¤¡ª ¼Â¤Ï»ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»þÂå¤ËÉ÷´Ö¤µ¤ó¤È°ìÅÙ¤ª»Å»ö¤ò¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÄ¾¤Ê¤ª¿ÍÊÁ¤È¤ª»Å»ö¤Ø¤Î¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤Ë½ã¿è¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¡¢¤½¤ì°ÊÍè¤Ò¤½¤«¤Ë¿´¤ÎÃæ¤Ç±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÉ÷´Ö¤µ¤ó¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ²èÌÌ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ê²¿ÍÍ»ä¡Ë¡¢¹µ¤¨¤á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤Ê¤ËÍê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÉ¤¤¾å»Ê¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤È¤¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¹¥¤¤À¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤Î¥É¥®¥Þ¥®¤ò¤¦¤Þ¡¼¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª
¡¡ÀÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÎÎø°¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¡Ö¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¡×¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¦¤Ê¤º¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤µ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¡£¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤òºî¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤Þ¤¿¡£¤è¤¯¡Ö°ìÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ç¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×¤È¤«¡¢¡Ö°ìÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í10¡×¤È¤«¡¢¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤â¾å¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡£
¡¡É÷´Ö¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿ý¤âÅö½é¤Ï¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×¤ò¹Í¤¨¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦°ì¼þ¡¢¥ª¡¼¥í¥é¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤Ê¤ó¤Æ½ñ¤»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¿È¶á¤À¤±¤É¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ç°ì¿Í¤À¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Í¦µ¤¤¬¤À¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥ê¥¹¥È²½¤·¤¿¤¤¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¥ê¥¹¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¥¿¥³¥Ñ¡×¡Ö¥·¡¼¥Ñ¥é¡×¤ÈÀäÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¡¢¡Ö¥¿¥³¥Ñ¡×¡Ê°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡¢¡Ö¥·¡¼¥Ñ¥é¡×¡Ê¥Ç¡¼¥È¤ÎÄêÈÖ¡Ë¡¢¡Ö¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Î¥ä¥Ð¤¤Ëí¤òºî¤ë¡×¡Ê³Î¤«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤ÎÍ§¿Í¤¬¥¦¥óËü±ß¤ÎËí¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ºî¤ê¤¿¤¤¡ª ¤±¤É¥¦¥óËü±ß¤«¤¢¡Ä¡Ä¤µ¤¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¡¢¡ÖÉþ¤Î¼ñÌ£¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¡Ê¤³¤ì¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤³¤ì¤Þ¤ÇÃå¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Æ¥¤¥¹¥È¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤«¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¡Ë
