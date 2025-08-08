37ºÐ¡ÈÀ³Ê¤¬Êµ¤¹¤®¤ëÈþ¿Í¡É¤Î¡ÖÃË¤¬´ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤µ¡×¤ËÇú¾Ð¡£¥¯¥»¶¯º§³è¥³¥á¥Ç¥£¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡ãÌ¡²è¡ä
¡¡7·î9Æü¡¢¥¦¥§¥ÖÌ¡²è¥µ¥¤¥È¡Ö¤¯¤é¤²¥Ð¥ó¥Á¡×¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¡Øº§³è¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É37¡Ù¤ÎºÇ½ª´¬¡ÊÂè6´¬¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡37ºÐ¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¡¦ÀÖÌÚ¥æ¥«¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎËÜºî¡£º§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÄ©¤à¤¬¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤äÇ¯Îð¤ÎÊÉ¤Ë²¿ÅÙ¤â¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ï¥¤¥¹¥ÚÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÌÜ»Ø¤·¤Æº§³è¤È¤¤¤¦Àï¾ì¤ò¶î¤±È´¤±¤ëº§³è¥³¥á¥Ç¥£Ì¡²è¤À¡£
¡¡4Ç¯´Ö¤ÎÏ¢ºÜ¤ò½ª¤¨¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡Øº§³è¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É37¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦Ãö·§¤³¤È¤ê»á¤Ë¡¢º£²þ¤á¤ÆËÜºî¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤ÉÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡¡ÖÆÉ¼Ô¤Î¶¦´¶¡×¤È¡Ö¥¥ã¥é¤Î¸ÄÀ¡×¤Î±öÇß
¡¡ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥»¤Î¶¯¤¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£ÀÖÌÚ¤Ïº§³è¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¡¦ÆâÅÄÏÂ¼ù¤ò¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥¶¥³¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤ê¡¢ÀÖÌÚ¤ÎÆ±Î½¤Ç¡Èº§³è¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡É¤ÎÀÄÅç¤ÏÈó¾ð¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¹çÍý¼çµÁ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¥¢¥¯¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢º§³è¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂ¦ÌÌ¤òÊñ¤ß±£¤µ¤ºÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤â¼õ¤±¤ë¡£³ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤òÉÁ¤¯¤¦¤¨¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤É¤³¤«±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¿ÍÊªÁü¤Ï¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¯¥»¤¬¤¢¤ë¤±¤ÉÁþ¤á¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤È¤¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¯¥»¤¬¤¢¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Øº§³è¤¬Âêºà¤À¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢»ä¼«¿È¤¬¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¥¥ã¥é¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È°Ìò¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤¬ÆÃÄê¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¸ªÆþ¤ì¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹½À®¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¡È¶¦´¶¤µ¤»¤¹¤®¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤ÆÄ´À°¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤òÉÁ¤¯¤¦¤¨¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜºî¤Ï¥®¥ã¥°Ì¡²è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥é¤Î¶¯¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¶¦´¶À¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ËÜÍè¶¦´¶À¤Ï¹¥´¶ÅÙ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È¶¦´¶¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥¥ã¥é¤Î¸ÄÀ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¸ÄÀ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¤Ï¶¦´¶¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Î±öÇß¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ºîÃæºÇ¶§¥¯¥é¥¹¤Î¥ä¥Ð¤¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï
¡¡¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÀÖÌÚ¤ÎÃæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸ÃËÀ¡¦Ì¨¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Èà½÷¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¿·¥¥ã¥é¤òÀÖÌÚ¤ÎÁê¼êÌò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿·Ð°Þ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤º¡Ø¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2´¬Ê¬¡Ù¤È¼Ü¤¬Í½¤á·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ü¤ò¾Ê¤¯¤¿¤á¤Ë16ÏÃ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎÌ¨¤µ¤ó¤òºÆÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖËÜºî¤ÏÊª¸ì¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤¬ÃËÀ¤È¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÊª¸ì¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Î¾ÁÛ¤¤¤Î¾ì¹ç¤ÏÃËÀ¤¬ÊÌ¤ì¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤¦¤ëÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÌ¨¤µ¤ó¤ÏÀ³Ê¤â´é¤âÎÉ¤¤ÃËÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È²Ô¤®¤Î¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤ÃËÀ¡É¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ì¨¤â¤«¤Ê¤ê¶¯ÎÏ¤Ê¥¯¥»¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¡¢ÅÐ¾ì²ó¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÈÄÞº¯¡É¤ò»Ä¤·¤¿¥¥ã¥é¤ÏÂ¿¤¤¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢ÀÖÌÚ¤ÎÆ±Î½¤Ç°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¤ÎÎø°¦ÂÎ¼Á¤ÎÀÐ¹õ¥ê¥¨¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐ¹õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÊª¸ì¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥é¤òÆùÉÕ¤±¤·¤ÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¤«¤Ê¤ê½é¤á¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢¡ÈÂç¿Í¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬ºîÃæºÇ¶§¥¯¥é¥¹¤Î¥ä¥Ð¤¤¿Í¡É¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾¯¤·¤º¤Ä³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢38ÏÃ¤Ç¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Âè1ÏÃ¤Î¾×·â¡ª ÉÁ¤«¤ì¤¿Êµ¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤ËÊµ¡×¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡¼¡¤ËÉ®¼Ô¤¬¸Ä¿ÍÅª¤ËÆÃ¤ËÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤¿¤¤¡£°õ¾Ý¿¼¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÂè1ÏÃ¤ÇÀÄÅç¤«¤é¡ÖÀÖÌÚ¤µ¤ó¤ÏÀ³Ê¤¬Êµ¤¹¤®¤Æ¡¢Èþ¿Í¤ÏÈþ¿Í¤Ç¤âÊµ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ëÈþ¿Í¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿»þ¡¢ÀÖÌÚ¤Î´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÊµ¤¬Ì¯¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¾×·â¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤¿²Ä°¦¤¤´¬Êµ¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿µ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¥ê¥¢¥ë¤ÊÊµ¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
