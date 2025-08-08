¾®Ìºµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤·¤«²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¸µÊõÄÍ¥È¥Ã¥×¤È¤Î¡È½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¡É¤Ë¥Ï¥é¥¤¥Á¶½Ê³
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®Ìºµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬8Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£ÊõÄÍ½Ð¿È½÷Í¥¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¶âÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ²ÖÁÈ½Ð¿È¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç½÷Í¥¤Î¿¿ÈôÀ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤«¤é¡Ö¾®Ìº¤µ¤ó¤Ï¿¿Èô¤µ¤ó¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¾®Ìº¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¡Ä¡×¤È¿¿Èô¤ÎËÜÌ¾¤ò¥Ý¥í¥ê¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦2¿Í¤Ï¡¢ËÜÈÖÁ°¤Ë¡Ö²¿¤Æ¸Æ¤Ó¹ç¤¦¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¾®Ìº¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¡È¤æ¤¦¤Á¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤À¤«¤é¡È¿¿Èô¤µ¤ó¡É¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤Èµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤òÎ¢¤Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¿¿Èô¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤·¤«²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤Ç²ñ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£2¿Í¤¬¡ÖÅâÂô¡Ê¼÷ÌÀ¡Ë¤µ¤ó¤Î¤´ÈÓ²ñ¤Ç¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢ß·Éô¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¡ªÅâÂô¤µ¤ó¤Î¤´ÈÓ²ñ¡ª¡×¤È¶½Ê³¡£ß·Éô¤ÎÁêÊý¡¦´ä°æÍ¦µ¤¤Ï¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç¡¢¤¢¤ë°ìÄê¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤ÈÍ¶¤¤¤¬Íè¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¤Î¤¦¤ï¤µ¤òÌÀ¤«¤·¡¢ß·Éô¤Ï¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¤µ¤ó¡¢ÅâÂô¤µ¤ó¡×¤È¥Û¥¹¥È¾ðÊó¤òÊäÂ¡£´ä°æ¤Ï¡Ö²¶¤ä¤Ã¤ÈÍè¤¿¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÆ´¤ì¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£