MLB¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÏÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¹¹¿·¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÏÁ°²ó2°Ì¤«¤é1¤Ä½ç°Ì¤ò²¼¤²3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö6Æü¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1000°ÂÂÇ¤òÆÃÂç39¹æ¤Ç¾þ¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£ÂÇÎ¨.276¡¢39ËÜÎÝÂÇ¡¢75ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ä¹ÂÇÎ¨.606¡¢OPS.987¤Ï¤È¤â¤Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤Ï4°Ì¤Ë¹ß³Ê¡£ÆüËÜ»þ´Ö6Æü¤Ë±¦Éª¤Î¥±¥¬¤Ç10Æü´Ö¤Î¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤â¡¢Î¥Ã¦Á°¸å6»î¹ç¤Ç19ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡Ê¤¦¤Á1ËÜÎÝÂÇ¡Ë¤ÈÄãÌÂ¡£¥È¥Ã¥×3·÷³°¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÇÎ¨.339¡¢37ËÜÎÝÂÇ¡¢85ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢OPS¤Ï1.148¤ÈÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8°Ì¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×42ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¡£8·î¤Ï23ÂÇ¿ô14»°¿¶¤ÈÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¡¢8·îÂè1½µ¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤âÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇÎ¨.248¡¢90ÂÇÅÀ¡¢OPS.939¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¡£
ÊÂ¤ßµï¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤ò²¡¤·¤Î¤±1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤ÏÁ°²ó4°Ì¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¡£6·îÃæ½Ü¤«¤éÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢²áµî39»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.714¡¢18ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢ 4¥·¡¼¥º¥ó¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î40ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂçÂæ¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¿ô¤ÏÄ¹´ü´Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤òÈ´¤¯¤Ê¤É¡¢Àª¤¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê½êÂ°¡¢Á°²ó½ç°Ì¡Ë1°Ì ¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢4°Ì¡Ë
2°Ì ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥Ä¡Ê¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡¢¥é¥ó¥¯³°¡Ë
3°Ì ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢2°Ì¡Ë
4°Ì ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢1°Ì¡Ë
5°Ì ¥«¥¤¥ë¡¦¥¹¥È¥ï¡¼¥º¡Ê¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡¢¥é¥ó¥¯³°¡Ë
6°Ì ¥Û¥»¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡Ê¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¢6°Ì¡Ë
7°Ì ¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É(¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥é¥ó¥¯³°¡Ë
8°Ì ¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢3°Ì¡Ë
9°Ì ¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥é¥ó¥¯³°¡Ë
10°Ì ¥¸¥ã¥ì¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥é¥ó¥¯³°)