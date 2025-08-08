¡Ú·î´ÖMVP¡¦¥»¡Û7·î¤Ï3»î¹ç¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È¡Ö5Àï4¾¡¡×¤ÎÅì¹î¼ù¡¡·î´Ö¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤6HR¡¦ºÙÀîÀ®Ìé
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï8Æü¡¢7·îÅÙ¤ËºÇ¤â³èÌö¤·¤¿Åê¼ê¤ÈÂÇ¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÂç¼ùÀ¸Ì¿·î´ÖMVP¾Þ¡×¤òÈ¯É½¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°Åê¼êÉôÌç¤ÏDeNA¡¦Åì¹î¼ùÅê¼ê¡¢ÂÇ¼ÔÉôÌç¤ÏÃæÆü¡¦ºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÅê¼ê¤Ïºòµ¨8·îÅÙ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë3ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¡£7·î¤Ï5»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢8Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç7²óÌµ¼ºÅÀ¡¢15Æü¹ÅçÀï¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡¢21ÆüÃæÆüÀï¤Ç¤â8²óÌµ¼ºÅÀ¤È°µ´¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£7·î¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï4¾¡1ÇÔ¡¢Ã¥»°¿¶27¡¢·î´ÖËÉ¸æÎ¨1.50¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¾¡Íø¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Ç¼«¿È3Ç¯Ï¢Â³¤Î10¾¡¤ò¤¢¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°6°Ì¤È¤Ê¤ëËÉ¸æÎ¨2.17¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÇ¼ÔÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿ºÙÀîÁª¼ê¤Ï¡¢2023Ç¯5·îÅÙ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¡£7·î¤ÏÁ´21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î6ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â9Æüµð¿ÍÀï¤Ç¤Ï¼é¸î¿À¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤«¤é¡¢9²ó¤ËµÕÅ¾3¥é¥ó¤òµÏ¿¡£31Æüµð¿ÍÀï¤Ç¤â9²ó¤ËÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª7·î¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÂÇÎ¨.333¡¢26°ÂÂÇ(ËÜÎÝÂÇ6)¡¢17ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÂç¼ùÀ¸Ì¿·î´ÖMVP¾Þ 7·îÅÙ¼õ¾Þ¼Ô¡Û
¢§¥»¡¦¥ê¡¼¥°
Åê¼êÉôÌç:Åì¹î¼ù(DeNA)3ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ
ÂÇ¼ÔÉôÌç:ºÙÀîÀ®Ìé(ÃæÆü) 2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ
¢§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°
Åê¼êÉôÌç:Í¸¶¹ÒÊ¿(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯)5ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ
ÂÇ¼ÔÉôÌç:¥ì¥¤¥¨¥¹(ÆüËÜ¥Ï¥à)2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ