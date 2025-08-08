15¡ó¡©15¡ó¾å¾è¤»¡© ¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×È¯Æ°¡ÄÆüÊÆ¤ÎÇ§¼±¤Î¡È¥º¥ì¡É¤Ë¾ßÌýÍ¢½Ð¶È¼Ô¤ÏÊ°¤ê¡¡¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ê¤·¤Î¡Ö¤¢¤¤¤Þ¤¤ÀïÎ¬¡×Î¢ÌÜ¤Ë¡©¡Únews23¡Û
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬À¤³¦¤Ë²Ý¤·¤¿¡ÈÁê¸ß´ØÀÇ¡É¤¬7Æü¸á¸å1»þ¤¹¤®¤ËÈ¯Æ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆüÊÆ´Ö¤Ç¤³¤ÎÇ§¼±¤Ë¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¢½Ð¶È¼Ô¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¥±¥ó¥«¤Î¤è¤¦¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÀÖÂôÂç¿Ã¤¬SNS¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿Apple¡¦¥Æ¥£¥à¥¯¥Ã¥¯CEO¤È¤Î¼Ì¿¿
¡Ö¸À¤Ã¤¿¸À¤ï¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Î¥±¥ó¥«¡×¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡ÉÆüÊÆ¤Ë¥º¥ì
ºë¶Ì¸©¤ÎÏ·ÊÞ¤·¤ç¤¦¤æ¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÅ«ÌÚ¾ßÌý¡×¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ëº®Íð¤ËÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å«ÌÚ¾ßÌý¡¡Å«ÌÚ¾®½Õ ¾ïÌ³
¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÀÖÂôÂç¿Ã¤â¤â¤Á¤í¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£·ë¶ÉÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Á¤ã¤ó¤ÈµÍ¤á¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
Áê¸ß´ØÀÇÈ¯Æ°Æü¤Î8·î7Æü¡¢Å«ÌÚ¾ïÌ³¤¬ÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÈÆüÊÆ¤Î¥º¥ì¡É¤Ç¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆüÊÆ¹ç°Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¾Íè¤Î´ØÀÇ¤¬15¡óÌ¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö15¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Ìî»ûÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®Ìî»û¸ÞÅµ À¯Ä´²ñÄ¹
¡ÖÄÌ¾ï¤Î´ØÀÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ15¡ó¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¼ÂºÝ¤ËÈ¯Æ°¤µ¤ì¤¿´ØÀÇ¤Ï¡Ö15¡ó¤Î¾å¾è¤»¡×¡£¾ßÌý¤Ï3¡ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢18¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Å«ÌÚ¾ßÌý¡¡Å«ÌÚ¾®½Õ ¾ïÌ³
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î·ö²Þ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¸À¤Ã¤¿¸À¤ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£Ã¯¤ËÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤È¡¢¡Ø¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²¿¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢Í¢½Ð¤ò¤É¤ì¤À¤±ÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤È³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¤¹¤Ç¤Ë¾¦ÃÌ¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Å«ÌÚ¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤Î¡È¾å¾è¤»¡É¤Ë¡Ä
Å«ÌÚ¾ßÌý¡¡Å«ÌÚ¾®½Õ ¾ïÌ³
¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¿ÍÌ®¤È¤«¥Ñ¥¤¥×¤È¤«¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´ØÀÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¦Îä¤ä¿å¤¬¤É¤Ð¤Ã¤È¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¿ô¡ó¤Ç¤â¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤ÂÇ·â¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ÏSNS¤Ç¾¡¼ê¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¡¢µö¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
µíÆù¤Î´ØÀÇ¤Ï26¡ó¢ª41¡ó ÆüËÜ¤Î¡ÖÀâÌÀÉÔÂ¡×
¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¤Ï¡ÖÏÂµí¡×¤Ç¤â¡£Áú¹ß¤ê¤Î´Å¤¤»é¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò´Þ¤á¤ÆÀ¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡Ö¾ïÎ¦µí¡×¡£
°ñ¾ë¸©¾ïÎ¦µí¿¶¶½¶¨²ñ¡¡Ã«¸ýÍ¦ »öÌ³¶ÉÄ¹
¡Ö»ä¤Ï¤Í¡¢26.4¡ó¤Ç·èÄê¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
µíÆù¤Î´ØÀÇÎ¨¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç26.4¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¾ßÌý¤Î¤è¤¦¤Ë½¾Íè¤Î´ØÀÇÎ¨¤¬15¡óÌ¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ï¡¢15¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢µíÆù¤Ï¤¹¤Ç¤Ë15¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢26.4¡ó¤Î¤Þ¤Þ¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢µíÆù¤â15¡ó¾å¾è¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ìµ¤¤Ë41.4¡ó¤Þ¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ñ¾ë¸©¾ïÎ¦µí¿¶¶½¶¨²ñ¡¡Ã«¸ý»öÌ³¶ÉÄ¹
¡Ö¸µ¤Î´ØÀÇÎ¨¡Ê26.4¡ó¡Ë¤ËÌá¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤Ì¤«´î¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢41¡óÄ¶¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÂçÊÑ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÈÆüÊÆ¤Î¥º¥ì¡É¸¶°ø¤Ï¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ê¤·¡©
¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿4¤«·î¤Ç¤·¤¿¡£4·î¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤Ë10¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¡£
ÀÐÇËÌÐÁíÍý¡Ê7·î9Æü¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ï¹ñ±×¤ò¤«¤±¤¿Æ®¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¡×
¸ò¾Ä¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È8²ó¡£Àè·î¡¢ÆüÊÆ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÂôÎ¼Àµ ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã
¡Ö25¡ó¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î´ØÀÇÎ¨¡£15¡ó¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¿¤À¡¢¼Â¤ÏÅö½é¤«¤é·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ç°ÕÊ¸½ñ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½
¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¤¹¤è ¡£¡Ê¹ç°Õ¡ËÊ¸½ñ¤âºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤É¤ó³ÈÂç²ò¼á¤ò¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ü¥é¤ìÂ³¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÊ¸½ñ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤ò»ä¤É¤â¤Ï°ìÈÖ¶²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
8·î7ÆüÌë¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ä
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÆüÊÆ´Ö¤Ëóòó÷¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊÆÂ¦¤È³ÎÇ§¤ò¤¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÅ¬ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿ÂçÅýÎÎÎá¤ò½¤Àµ¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤òÄ¾¤Á¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÆÂ¦¤Ë¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Ë¬ÊÆÃæ¤ÎÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï¡Ä
ÀÖÂôÂç¿Ã¤ÎX¤è¤ê
¡ÖÊÆ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤Ë¥é¥È¤Á¤ã¤ó¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡×
¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤ä¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¤È¾Ð´é¤Ç¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶É Í°°æÊ¸¾½µ¼Ô
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÊ¸½ñ¤Î·Á¤ÇÂçÅýÎÎÎá¤Ç¤¹¤È¤«¡¢ÀÇ´ØÅö¶É¤Î½ñÎà¤È¤¤¤¦·Á¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¡¢»öÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢²¿¤é¤«¤½¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²¿¤«¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Î°Õ»×¤¬Æ¯¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÊÕ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤³¤Ç²¿¤«°ã¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊÆ¹ñÆâ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÉéÃ´Áý Âç¿Íµ¤MATCHA¤Ë´ØÀÇ¤Î±Æ¡©
´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤ËÈ¼¤¦Í¢ÆþÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÉéÃ´Áý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÆüËÜ¤Î¿©ºà¤Ê¤É¤ò°·¤¦¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡Ä
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥À¥¤¥Î¥Ö¡× ²ÏÆâÉðÉ§¤µ¤ó
¡Ö¥É¥ê¥ó¥¯Îà¤ÏÁ´Éô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¥É¥ê¥ó¥¯Îà¡×
4·î°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ»º¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤Î»ÅÆþ¤ìÃÍ¤¬1³ä¤«¤é2³ä¤Û¤É¾å¾º¡£¤½¤ÎÊ¬¤ò²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤·¤Æ¤â¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¡ÈµÒÂ¤ÏÆß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö15¡ó¡×¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥À¥¤¥Î¥Ö¡× ²ÏÆâ¤µ¤ó
¡ÖÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÍÃÊ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤Ï¤ê±Æ¶Á¤¬¡Ä¡£¡Ø¤³¤ì¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÆüËÜ¿ÍµÒ
¡Ö1½µ´ÖÁ°¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Ï°Â¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥Æ¥ÊÄ¥¤Ã¤ÆÆüËÜ¿Í¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÊ¹¤¤¤Æ°Â¤¤¤â¤ÎÃµ¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤â¡¢´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤òÌÈ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µ¼Ô
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¤¬¡¢ËõÃã¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¤³¤Á¤é¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿ËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿¥é¥Æ¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤â¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï1Æü500¸Ä°Ê¾åÇä¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¿Íµ¤¤æ¤¨¤ÎÉÊÇö¤Ç»ÅÆþ¤ìÃÍ¤Ï4ÇÜ¶á¤¯¤Ë¹âÆ¡£¤½¤³¤Ë¡È´ØÀÇ¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡É¤ÈÅ¹¤Ï·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤ËËõÃã¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼¤Ï¡Ä
¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âËõÃã¤ò°û¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎÊª¤À¤Ã¤ÆÁ´Éô¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·¡×
ÆüËÜ¤Î¡È¤¢¤¤¤Þ¤¤ÀïÎ¬¡É¤¬Î¢ÌÜ¤Ë¡Ä¡©
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡ÈÆüÊÆ¤Î¥º¥ì¡É¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï15%Ì¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï15%¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¤â¤¦¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÁ´¤Æ¥×¥é¥¹15%¾å¾è¤»¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤·¤¿¡£Èó¾ï¤ËÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¡È¥º¥ì¡É¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
23¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÊÒ»³·°¤µ¤ó¡§
¼Â¤Ï¡¢1½µ´Ö¤°¤é¤¤Á°¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤â¤³¤Î¡ÈÆüÊÆ¤Î¥º¥ì¡É¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¿¤À¡Ö»öÌ³Åª¤Ê¥ß¥¹¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¡¢½¤Àµ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡È½¤Àµ¡É¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Èó¾ï¤Ë´íµ¡´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¸µ¡¹¤Ï³ÕÎ½´Ö¤Ç³Î¤«¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜÆâ¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤ÇÇ§¼±¤Î¡È¥º¥ì¡É¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Þ¡¢º£Æü¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤·ë¹½¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤â¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢º¬ËÜÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ë¤â²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Ï¡È¤¢¤¤¤Þ¤¤ÀïÎ¬¡É¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Î¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¹ç°Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤È°®¼ê¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÊ¸½ñ¤òºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
À¯ÉÜ¤Î¸À¤¤Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê¸½ñ¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ë¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤Þ¤¿²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¿á¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÊÒ»³¤µ¤ó¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Ç¡È¥º¥ì¡É¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸å¤ËÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Þ¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬µÞ¤¤¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë27.5%¤ò15%¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤ÄÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
8·î7Æü¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤ÇÍø±×¤¬1Ãû4000²¯±ß²¡¤·²¼¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡£
ÊÒ»³¤µ¤ó¡§
¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â1¤«·î¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿ô¤«·î¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥è¥¿´Þ¤á¼«Æ°¼Ö³Æ¼Ò¤Î¿ô»ú¤¬¡¢15¡ó¤Ë¤Ï²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¿¤Ó¤ë¤È¤µ¤é¤ËÂ»³²¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆüÊÆ´ØÀÇ¡È15¡ó¾å¾è¤»¡É ´ûÀ®»ö¼Â²½¤Î²ÄÇ½À¤â¡Ä
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
°ã¤¤¤¬¤â¤¦´û¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢Ãæ¼¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤È¤Ã¤¿¡È¤¢¤¤¤Þ¤¤ÀïÎ¬¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡£
Ãæ¼¼ËÒ»Ò¤µ¤ó¡§
8·î4Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï¡¢º£²ó¤Î¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñºÝÌóÂ«¤Ê¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡¢¡ÖË¡Åª¹´Â«ÎÏ¤Î¤¢¤ë¹ñºÝÌóÂ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÊ¸¾Ï¤Ë¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ñ²ñ¤Ç¿³µÄ¤ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤Ï´û¤ËÂ»³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤òµßºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ë²ÌÏÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÀ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÆ¹ñÂ¦¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë´±Êó¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö15%¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¿´ØÀÇ¤Î·ÁÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼Â¤Ï¡¢²¤½£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
´±Êó¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÉÕÉ½¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï³ºÅö¤¹¤ëÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´ØÀÇ¤ò15%¾å¾è¤»¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ì¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î»öÌ³Åª¤Ê¥ß¥¹¤Ê¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÂ¦¤Ë²¿¤é¤«¤Î¸í²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï2¡¢3ÆüÃæ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤ì¤À¤±¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Î´±Êó¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´°Á´¤Ë´ûÀ®»ö¼Â²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÆüÊÆ´Ö¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÌäÂê¤â¡Ä¡©¡È80Ãû±ß¤ÎÅê»ñ¡É Ç§¼±¤Î¡È¥º¥ì¡É¤Î¶²¤ì
ÊÒ»³¤µ¤ó¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£¡¢¤³¤³¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤ÈÀÖÂôÂç¿Ã¤¬¸½ÃÏ¤Ç¸ò¾Ä¡¦¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡Ä
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ80Ãû±ß¤ÎÅê»ñ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤ÏÈó¾ï¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÃæ¿È¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤ò½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÆüËÜÂ¦¤ÏÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤¿¤À¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï¡¢80Ãû±ß¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¡¢·ÀÌó¶â¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¹¥¤¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬º£¸å¡¢²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢8·î7Æü¡¢ÀÖÂôÂç¿Ã¤¬SNS¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿Apple¤ÎCEO¥Æ¥£¥à¥¯¥Ã¥¯¤µ¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þµï¹ç¤ï¤»¤¿¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢Apple¤Ï14Ãû±ß¤ÎÅê»ñ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤³¤¦¤¤¤¦¤ª¶â¤Î°ìÉô¤òÆüËÜÂ¦¤¬Åê»ñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«Í»»ñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬80Ãû±ßÊ¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊµÄÏÀ¤¬¤µ¤ì¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ïº£¸å·ë¹½µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÒ»³¤µ¤ó¡§
´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÂß¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤òÄ¾ÀÜ½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï¤½¤Îµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ï¤ª¶â¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¤³¤ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥é¥È¤Á¤ã¤ó¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£
Ãæ¼¼¤µ¤ó¡§
Åê»ñ¤ÎÃæ¿È¤Ï¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬¤½¤Î»ö¶È¤ÎµòÅÀ¤òÃÛ¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ë¶È¤¬ÊÆ¹ñÆâ¤ÇÃÏ°Ì¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åê»ñ¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢É¬¤ºÍø±×¤¬½Ð¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ·ÐºÑ¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙÇÈµÚ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âº£¸åÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
À¯¼£¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÊÒ»³·° µ¼Ô
¸µ·ÐºÑÉôÉ®Æ¬¥Ç¥¹¥¯
ºâÌ³¾Ê¤ä·Ð»º¾Ê¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ê¤É¤òÃ´Åö
Ãæ¼¼ËÒ»Ò¤µ¤ó
¶µ°é·ÐºÑ³Ø¼Ô
¶µ°é¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ÇÊ¬ÀÏ
Ãø½ñ¡Ö²Ê³ØÅªº¬µò¤Ç»Ò°é¤Æ¡×