WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¡¡ØSUMMER SONIC 2025¡Ù¡ØSONICMANIA¡ÙÇÛ¿®¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè1ÃÆÈ¯É½
¡¡WOWOW¤Ç¤Ï¡¢16Æü¡¢17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØSUMMER SONIC 2025¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÁ°Æü¤Î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥§¥¹¡ØSONICMANIA¡Ù¤òÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢¤½¤ÎÇÛ¿®¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè1ÃÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¡¢Âè4ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÉô¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¤ÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£ÇÛ¿®¤Ï¹ñÆâ¸ÂÄê¤Ç¡¢»ëÄ°¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡9·î27Æü¤Ë¤Ï¡ØSUMMER SONIC 2025¡Ù¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡ÊWOWOW¥×¥é¥¤¥à¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Ë¡¢¡ØSONICMANIA¡Ù¡ØSUMMER SONIC 2025¡Ù¤ÎDAY-1¡¢DAY-2¤Ï10·î¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤¤¤º¤ì¤âÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Ä¾¸å¤«¤é¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏWOWOW¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡ØSUMMER SONIC 2025¡Ù¡ØSONICMANIA¡ÙÇÛ¿®¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè1ÃÆ
FALL OUT BOY¡¿aespa¡¿AI¡¿amazarashi¡¿Ave Mujica¡¿BAND-MAID¡¿B&ZAI¡¿BEABADOOBEE¡¿BE:FIRST¡¿BLOC PARTY¡¿BMSG POSSE¡¿CHASE ATLANTIC¡¿chilldspot¡¿Da-iCE¡¿ELIJAH WOODS¡¿FRUITS ZIPPER¡¿Furui Riho¡¿go!go!vanillas¡¿HANA¡¿HOT MILK¡¿HYDE¡¿i-dle¡¿INFINITY SONG¡¿INI¡¿izna¡¿JEFF SATUR¡¿JO1¡¿¹õÌ´¡¿LANA¡¿LiSA¡¿MAZZEL¡¿MONOBLOC¡¿»ç º£¡¿NiziU¡¿Omoinotake¡¿PSYCHIC FEVER¡¿THE RAMPAGE¡¿THE ROSE¡¿ÉÚ²¬°¦¡¿WALLICE¡¿WOODZ
¢¨¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼°Ê³°¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç
¢¨º£¸å¤âÄÉ²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤äÇÛ¿®¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¸ø³«Í½Äê
