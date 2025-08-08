º´Æ£·ò¡õ¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢¡È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹±þ±ç¥ë¥Ã¥¯¡É¤Ç¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ª2¿Í¤È¤â´é¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¡¢¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬8Æü¡¢Amazon OriginalÆüËÜ¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¡ÊÁ´10ÏÃÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£¥ì¥¢¤Ê»Ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾®¼Ç¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìîµå¾ì¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¡¢2¿Í¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò±©¿¥¤ê¼ó¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò³Ý¤±¤¿»Ñ¤Ç¡¢¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ö·ë¹½Á°¤«¤é»£¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄÌ¤ê¡¢¾®¼Ç¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï¡Ö4·î16Æü¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁêÅöÁ°¤«¤é»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¡¢¡¢¡×¡Ö¤«¡¢¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¡¢¤ª2¿Í¤È¤â´é¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡¢¡¢¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âº¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê·ò¤µ¤ó¤ÈÉ÷²Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¸«¤¿½Ö´Ö¥¥é¥¥é¤·¤¿¤ªÆó¿Í¤Ë¤â¤¦¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Æ±Ì¾´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÈÆ±¤¸NAVER¥¦¥§¥Ö¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¾®¼Ç¤Èº´Æ£¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ëÆüËÜÈÇ¡£É×¤È¿ÆÍ§¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¤è¤êÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Èþ¼Ó¡Ê¾®¼Ç¡Ë¤¬ÆÍÇ¡10Ç¯Á°¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¡£É×¤È¿ÆÍ§¤ËÉü½²¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿·¤·¤¤±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê³«¤¯¿ÍÀ¸¥ê¥»¥Ã¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
