¡¡¥É¥ê¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¾ºî¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Ò¥Ã¥¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë¤¬¡¢9·î5Æü¤è¤êÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤Î¥É¥é¥´¥ó¡¦¥È¥¥¡¼¥¹¤ÈÍ§¾ð¤ò°é¤à¼ç¿Í¸ø¥Ò¥Ã¥¯Ìò¤òÇÐÍ¥¤ÎºäÅìÎ¶ÂÁ¡¢Í¦´º¤ÊÀï»Î¥¢¥¹¥Æ¥£Ìò¤òLynn¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ÎÄ¹¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯Ìò¤ò¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ËÂ³¤ÅÄÃæÀµÉ§¤¬Ã´Åö¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥Ò¥Ã¥¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡ÙÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇÍ½¹ðÊÔ
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ÎÄ¹¤Ç¥Ò¥Ã¥¯¤ÎÉã¤Ç¤â¤¢¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡ÊCV¡§ÅÄÃæ¡Ë¤¬¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë¥É¥é¥´¥óÆ¤È²¤Ø¤ÎËªµ¯¤òÁÊ¤¨¤ëÆ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¼Â¼ÌÈÇ¤ÇÆùÂÎ¤òÆÀ¤¿¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤¬¡¢ÅÄÃæ¤ÎÀ¼¤Ç¤è¤ê°ìÁØºÝÎ©¤Ä¡£
¡¡¿´Í¥¤·¤¤¥Ò¥Ã¥¯¡ÊCV¡§ºäÅì¡Ë¤Ï¡¢¥È¥¥¡¼¥¹¤È¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÍ§¾ð¤ò°é¤ß¡¢Í¦µ¤¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£µ¤¼å¤Ê¾¯Ç¯¤«¤é¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¼ã¼Ô¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¡¢ºäÅì¤¬Á¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤ë¡£ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤ÎÀ©ºî´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Ò¥Ã¥¯¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¡¦¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹Í¦´º¤ÊÀï»Î¥¢¥¹¥Æ¥£¡ÊCV¡§Lynn¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°Ãç´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥´¥ó¤ËÌ£Êý¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥¯¤òÀÕ¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤äÍ¦´º¤µ¤¬Lynn¤ÎÀ¼¤òÄÌ¤·¤ÆÁ¯¤ä¤«¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ºäÅì¤ÏÃíÌÜ¥·¡¼¥ó¤Ë¡È¥É¥é¥´¥ó¥é¥¤¥É¡É¤òµó¤²¡¢¡Ö²»³Ú¤È¶¦¤Ë¥Ò¥Ã¥¯¤¬¥È¥¥¡¼¥¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆÈô¤Ö¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢À¼¤òÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£²»¤È±ÇÁü¤Ç¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Lynn¤â¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥é¥¤¥É¤·¤¿¤È¤¤Î¼ÀÁö´¶¤Ï¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£ÅÄÃæ¤Ï¡ÖÀ¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Ð¥È¥é¡¼¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë±éµ»¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ËÂ³¤¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ò±é¤¸¤ë¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Ð¥È¥é¡¼¤Î¿Ê²½¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¥¡¼¥¹¤¬¥Ò¥Ã¥¯¤È¥¢¥¹¥Æ¥£¤ò¾è¤»¤ÆÈô¤Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¶õÃæ¥·¡¼¥ó¤ä¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤È¥É¥é¥´¥ó¤ÎÀï¤¤¤Î¤Û¤«¡¢¡ÈÉã¤ÈÂ©»Ò¡É¡ÈÃç´Ö¤È¤Îå«¡É¡È¥É¥é¥´¥ó¤È¤ÎÍ§¾ð¡É¤È¤¤¤Ã¤¿Êª¸ì¤Î³Ë¿´Åª¤Ê¾ìÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¿áÂØÈÇ¤Ë¤Ï¹âÌÚ¾Ä¡Ê¥²¥Ã¥×Ìò¡Ë¡¢ÆâÅÄÍºÇÏ¡Ê¥¹¥Î¥Ã¥ÈÌò¡Ë¡¢Â¼À¥Êâ¡Ê¥Õ¥£¥Ã¥·¥åÌò¡Ë¡¢¿ÀÃ«¹À»Ë¡Ê¥¿¥ÕÌò¡Ë¡¢ÀÆÆ£Íü³¨¡Ê¥é¥ÕÌò¡Ë¤é¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
