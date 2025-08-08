¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù»°±ºµ®Âç¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ëº¬´ßµ¨°á¡¡¡Ö½Ð±é¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¡ÊÅìµþÀ©ºî¡ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ëº¬´ßµ¨°á¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä«¥É¥éÂè114ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢°åÎÅ´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤òµ¯¤³¤·¤¿Âç´ØÏÂ¤ÈÎëÌÚ²í¤ÎÆó¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Êー¥¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£Æ±¤¸´Ç¸îÉØÍÜÀ®½ê¤òÂ´¶È¤·¤¿Æó¿Í¤¬¡¢´µ¼Ô¤ä°å»Õ¤¿¤Á¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÇº¤ß¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ò¸«¾å°¦¡¢¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤È¤Ê¤ë¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Âç²ÈÄ¾Èþ¤ò¾åºä¼ùÎ¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø½é¤á¤ÆÎø¤ò¤·¤¿Æü¤ËÆÉ¤àÏÃ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤¯¤ë¤ê～Ã¯¤¬»ä¤ÈÎø¤ò¤·¤¿¡©～¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎµÈß·ÃÒ»Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡º¬´ßµ¨°á¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢µµµÈ¡Ê»°±ºµ®Âç¡Ë¤ÎÊì¡¦±üÅÄÄç¡£¤·¤¿¤¿¤«¤Ç¾¦ÇäÇ®¿´¤Ê½÷À¤Ç¡¢µµµÈ¤È¶¦¤Ë²È¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¡£
¡Úº¬´ßµ¨°á¡Ê±üÅÄÄçÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß»ä¤ÎÊì¤Ï¸½ºß95ºÐ¤Ç·òºß¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½µËö¤Ë¤Ï2À¤ÂÓ½»Âð¤ÎÂ¹É×ÉØ¤ÎÃë¿©¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½µ1²óÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¥¢¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤¬°ìÀÆ¤ËÄ«¥É¥é¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢»ä¤¬¡Öº£ÅÙ¡¢Ä«¥É¥é½Ð¤ë¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¡Öº£¤«¤éÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Î¿Æ¹§¹Ô¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ä¤â½Ð±é¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ø¤Î½Ð±é¡Ø¥Ï¥¤¥«¥é¤µ¤ó¡Ù¤Þ¤À¼ýÏ¿¤¬¤È¤Æ¤â¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿»þÂå¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¶¦¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Øßº¤Ä¤¯¤·¡Ù¥Ò¥í¥¤¥óÂô¸ýÌ÷»Ò¤µ¤ó¤ò¸·¤·¤¯í¿¤±¤ë¤¤Ä¤¤Ìò¤Ç¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Ë¤ÏÅ¹¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎø¿´¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¸¥¿ÈÅª¤ÊÌò¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤â¥¤¥¸¥áÌò¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¥·ー¥ó¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£
¡ØÅ·¤¦¤é¤é¡Ù¤ªÎÙ¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤¤±ü¤µ¤ó¤¬¸¶Æü½Ð»Ò¤µ¤ó¤Ç¡¢½é¶¦±é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬É×¤ÎÉÂµ¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¥·ー¥ó¤ÇÇØÃæ¤òËà¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤Î¼ê¤¬²¹¤«¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÎÙ¤Î¤ªÇÌÍÍ¤ÏÃÓÆâ½ß»Ò¤µ¤ó¤Ç¡Ö¤ª¼ò¾¤¤·¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤ª¿Ò¤Í¤·¤¿¤é¡Ö¤â¤¦°ìÀ¸Ê¬ÆÝ¤ó¤À¡×¤È¶Ä¤Ã¤¿¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬º£¡¢¿È¤ËÝî¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÇß¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¡Ù»ä¤¬»²²Ã¤·¤¿ÃæÈ×º¢¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦Çß¤Á¤ã¤ó¤Î²ÈÂ²¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Áー¥à¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤Ê¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¥ß¥à¥é¤µ¤ó¤Î¸ÈÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤´¶¤ò³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤Þ¤ì¡Ù¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÂÀË±¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢»ä¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÈà½÷¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬³§¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÌºÒÁ°¤ÎÇ½ÅÐ¤Ë¥í¥±¤Ç¹Ô¤±¤¿¤Î¤ÇÌÜ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¸µµ¤¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤Þ¤¿Éü³è¤µ¤ì¤ë¤è¤¦µ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð»º¤Î¤È¤¡¢¶öÁ³2ÅÙ¤È¤âÆ±¤¸½õ»º»Õ¤µ¤ó¤Ç²æÐÖ¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤Ëº¬µ¤ÎÉ¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë½õ»º»Õ¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤ÈÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¡£30Ç¯Á°¡¢Á°É×¤¬¥¬¥ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÃ´Åö¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤«¤é¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤ª¼ê»æ¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÃÏ°è¡ÊÂçÅÄ¸¶»Ô¡Ë¤Î°õ¾ÝÅù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆá¿Ü¤ÏÆ±¤¸»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¿¥ËÜ½çµÈ¤µ¤ó¤¬¤ª½»¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÃ£¤È BBQ¤·¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Ë¤¤¤¤²¹Àô¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Àè¤Ë°ìÉ÷Ï¤Íá¤Ó¤Æ¤«¤é¤ÎBBQ¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Ç¥í¥±¤Î¤¢¤Ã¤¿»þ¡¢ÂçÀèÇÚ¤ò¥¢¥Ã¥·ー¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¢¤ê¤Ë¿áÀã¤¤¤¿¤È¤¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
