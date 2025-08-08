¿¹»°Ãæ ÂçÅçÈþ¹¬¡¢¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤¦¤Ê¤®Å¹¤Î½÷¾Ìò¤Ç½Ð±é¡¡½é¤ÎÄ«¥É¥é¤Ë¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¡ÊÅìµþÀ©ºî¡ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤ËÂçÅçÈþ¹¬¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¿¹»°Ãæ ÂçÅçÈþ¹¬¡¢¡È¤ªÊì¤µ¤ó¡ÉÌò¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤È²ÈÄí¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥³¥Ä¤â
¡¡Ä«¥É¥éÂè114ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢°åÎÅ´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤òµ¯¤³¤·¤¿Âç´ØÏÂ¤ÈÎëÌÚ²í¤ÎÆó¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Êー¥¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£Æ±¤¸´Ç¸îÉØÍÜÀ®½ê¤òÂ´¶È¤·¤¿Æó¿Í¤¬¡¢´µ¼Ô¤ä°å»Õ¤¿¤Á¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÇº¤ß¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ò¸«¾å°¦¡¢¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤È¤Ê¤ë¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Âç²ÈÄ¾Èþ¤ò¾åºä¼ùÎ¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø½é¤á¤ÆÎø¤ò¤·¤¿Æü¤ËÆÉ¤àÏÃ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤¯¤ë¤ê～Ã¯¤¬»ä¤ÈÎø¤ò¤·¤¿¡©～¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎµÈß·ÃÒ»Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÂçÅç¤Ï¡¢¤¦¤Ê¤®Å¹¤Î½÷¾¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÂçÅçÈþ¹¬¡Ê¤¦¤Ê¤®Å¹¤Î½÷¾Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿Ä«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Å·¹ñ¤Î¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤¤¤Æ´î¤Ó¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡¢¡ÈÂçÅÄ¸¶¡É¤¬ÉñÂæ¡£ÂçÅÄ¸¶¤Î¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á´ÎÏ¤ÇÀëÅÁ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÂçÅÄ¸¶»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î´î¤Ö´é¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¿å¤¬¤¤ì¤¤¤ÇÊÆ¤¬¤¦¤Þ¤¤ÂçÅÄ¸¶¡ª Á´¹ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢À§Èó¡ÈÂçÅÄ¸¶¡É¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ø¤Î½Ð±é¤â¤Á¤í¤ó½Ð±é·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¡¢Ä«¥É¥é¤ò¸«¤Æ¡¢¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥Ð¥¤¥¯ÄÌ³Ø¤Ç½ÐÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ã»Ò¡Ù¡Ø¤¢¤°¤ê¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤Þ¤ó¤×¤¯¡Ù¡Ø¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¡Ø¤Þ¤ì¡Ù¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ø¤Æ¤ë¤Æ¤ë²ÈÂ²¡Ù¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ù¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡Ù¡Ø¤ª¤·¤ó¡Ù¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üºîÉÊ¤Ï¡¢´Ç¸î¤¬¥Æー¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊì¤¬ÂçÅÄ¸¶¡Êµì¹õ±©Ä®¡Ë¤ÎÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤Ê¤É¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¹¤´¤¤»Å»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÃÏ°è¡ÊÂçÅÄ¸¶»Ô¡Ë¤Î°õ¾ÝÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¼«¿È¡¢ÂçÅÄ¸¶»Ô½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ´¤ì¤ÎÄ«¥É¥é¤ÎÉñÂæ¤¬¡ÈÂçÅÄ¸¶¡É¤ÈÊ¹¤ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£ÂçÅÄ¸¶¤Î³§¤µ¤ó¤Î´î¤Ö´é¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡¢ÂçÅÄ¸¶¤Î¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÂ¾¸©¤Î³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¡¢¿´¤«¤é´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£ÊÆ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡¢°¾¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡¢Àî¤¬¤¤ì¤¤¡¢Íü¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡¢ÌîºÚ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë