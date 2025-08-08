YOU¡Öµ¿¤ï¤·¤¯¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡¡°¤¤ÃË¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤Ë¤Ï¡©¹ª¤ß¤ÊÎ¢¥ï¥¶¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÃ¦Ë¹
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎYOU¡Ê60¡Ë¤¬7Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×(ÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£°ÛÀ¤Ø¤Î¼ÁÌä¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»ëÄ°¼Ô¤ÎÎø°¦¤ÎÇº¤ß¤ò¾Ò²ð¡£ºÊ¤äÈà½÷¤¬¤¤¤ëÃËÀ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦20Âå¤Î½÷À¤«¤é¡¢¡Ö´ûº§¼Ô¤äÎø¿Í»ý¤Á¤Î°¤¤ÃË¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ§¶á¤¬¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢YOU¤Ï¡Öµ¿¤ï¤·¤¯¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¡£·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö¡È»ä¤ÏÁ´Á³µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡É¤È¤«¸À¤Ã¤È¤¤¤Æ¡¢¡È¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¡ÄÅÇ¤«¤»¤ëÊ¹¤Êý¡×¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤«¤é¸ÀÍÕ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦YOU¤ÎÎ¢µ»¤Ë¡¢¶¦±é¼Ô¿Ø¤Ï¡Ö¤ª¤ª¡Á¡ª¡×¤È¶Ã¤¡£YOU¤Ï¡Ö¥Ú¥í¥Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ä¤¹¤¯Ê¹¤¤¤¿¤é¡¢¿¿¼Â¤ÏÊ¹¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈMC¿Ø¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£