À¾Éð¡¡ 8·î14Æü¤Î»Ïµå¼°¤ËOB¤ÎÃæÅç¹¨Ç·»á¤¬ÅÐ¾ì¡¡24Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà
¡¡À¾Éð¤Ï8·î14Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤ò¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óDAY¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ³«ºÅ¡£ÅöÆü¤ÏµåÃÄOB¤ÎÃæÅç¹¨Ç·»á¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅç»á¤Ï00Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£02Ç¯¤«¤é¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢08Ç¯¤ËÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤È¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£09Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¡£08Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¡¢09Ç¯¤ÎÂè2²óWBC¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ç2012Ç¯¤Þ¤Ç³èÌö¸å¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç2Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£15Ç¯¤«¤é¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢µð¿Í¡¢ÃæÆü¤ËºßÀÒ¤·¡¢24Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡