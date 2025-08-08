¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¤«¤ë¤¿¤Ë¡¡¡Ö¿¿²Æ¤Î¾ïÇ®¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤«¤ë¤¿¡×¥°¥Ã¥º¤¬13Æü¤«¤éÈ¯Çä
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï8Æü¡¢Áª¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿³¨»¥¤ÈÆÉ¤ß»¥¤ÇSNS¾å¤òÃæ¿´¤ËÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö¿¿²Æ¤Î¾ïÇ®¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤«¤ë¤¿¡×¥°¥Ã¥º¤ò¡¢º£·î13Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Öà¶¡Ê¤Ò¤·¡Ë¤á¤±¸ÄÀ¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢Áª¼ê¤Î¸ÄÀ¤ò¡Ö¤«¤ë¤¿¡×»ÅÎ©¤Æ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿²Æ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼´ë²è¤¬¡¢³¨»¥¤«¤éÆÉ¤ß»¥¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¼ÂºÝ¤ËÍ·¤Ù¤ë¤«¤ë¤¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¤¬¥°¥Ã¥º²½¡£µåÃÄÄ¾±ÄÅ¹¡ÖBsSHOP¡×¡ÖB¡½WAVE¡×¤ä¡¢µåÃÄ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£