¡¡£Ô£Â£Ó¤Îã·Æ£¿µÂÀÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ã·Æ£¥¢¥Ê¤Ï£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Ä«¤Î¥é¥ô¥£¥Ã¥È¤Ç¡¡¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥¯¥¤¥º¾Ð¡¡ÅìµþÁª¼ê¸¢¤ÇÆ¨¤·¤¿¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¥é¥ô¥£¥Ã¥È¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¾Ð¡¡¤Þ¤ÀÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥µ¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¼«Ëý¤Î¶ÚÆù¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öã·Æ£¥¢¥Ê¤ä¤Ã¤Ñ¥«¥Ã¥±¡Á¤è¡×¡ÖºÇ¶áÃ¦¤®¤¹¤®¡¼¡ª¡ª¾Ð¾Ð¡×¡Öº£Æü¤â¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Ç¤·¤¿¤Í¤Ã¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£