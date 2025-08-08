¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÁ°ÆüÀèÈ¯¤ÎÃ£¹§ÂÀ¤òËõ¾Ã¡¡7²óÅÓÃæ115µå¤òÅê¤²Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç10ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.60¤È¹¥Åê·ÑÂ³
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï8Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÁ°Æü7Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿Ã£¹§ÂÀÅê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¤«¤é»°¼ÔËÞÂà¤È¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿Ã£Åê¼ê¡£¤½¤Î¸å¤â³Æ¥¤¥Ë¥ó¥°1°ÂÂÇ°Ê²¼¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Åêµå¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ëÁê¼êÀèÈ¯¤Ï¥¨¡¼¥¹¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤âÀèÀ©ÅÀ¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢7²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤È¶Ñ¹Õ¤ÎÅê¼êÀï¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç1·³¤Ç¤Ï2022Ç¯¤Ë1ÅÙ¡¢2024Ç¯¤Ë1ÅÙÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿Ã£Åê¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤¹¤Ç¤Ë10»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£2ÅÙ¤Î´°Åê´Þ¤à6¾¡1ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.60¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£