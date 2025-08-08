¡Ö¤¢¤ì¤òÀÕ¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×µð¿Í¡¦¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡¡Á¥Ç÷Âç²í¤òÀÕ¤á¤º
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È3-2µð¿Í¡Ê7Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
1-2¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÀèÈ¯¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Àµð¿Í¤ÎÁ¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÃæÂ¼ÍªÊ¿Áª¼ê¤Ë¥ì¥Õ¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤¿¤ì¡¢Æ±ÅÀ¤Î¥Û¡¼¥à¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢3¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿Á¥Ç÷Åê¼ê¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¤ËË¹»Ò¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÄÃæÅê¼ê¤â¡Öµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ÈÁ¥Ç÷Åê¼ê¤ò¤¿¤¿¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥´¥í¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢ÀµÌÌÈô¤ó¤À¤éÉáÄÌ¤Î¥´¥í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤ì¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ì¸À¡£¡ÖÃíÊ¸ÄÌ¤ê¤Î¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤·¤Æ¡¢´Ö¤òÈ´¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢Á¥Ç÷¤ÏÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤ò¤³¤Ã¤Á¤¬ÀÕ¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ï8²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¥ª¥¹¥ÊÁª¼ê¤ËÊü¤¿¤ì¡¢ºÆ¤Ó¼Ú¶â¡Ö1¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£