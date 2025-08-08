°µ´¬¾¡Íø¤Î¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡¢¡È27ºÐ¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¡É¤¬½é½Ð¾ì¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¡¡À¤³¦½÷²¦¡¦Â¹±Ïèµ¤È¤ÎÂÐÀï¤âÇ®Ë¾¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¡×¡ÚWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¡Û
Âîµå¤Î¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ2025¡×¤Ï8Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î²£ÉÍBUNTAI¤Ç½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°11°Ì¤Î¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê¥Ç¥ó¥½ー¥Ý¥é¥ê¥¹¡Ë¤ÏÆ±13°Ì¤ÎÅ¢×ÞÀÅ¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥²ー¥à¥«¥¦¥ó¥È3ー0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¢£1¥²ー¥àÌÜ¤Ë¸«¤»¤¿°µ´¬¤ÎÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È
¶¶ËÜ¤Ïº£µ¨¤ËÆþ¤ê¹ñºÝÂç²ñ¤ËÀÑ¶Ë»²Àï¤·¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þー¥¯¡£Ä¾¶á¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¤ò11°Ì¤Þ¤Ç¾å¤²¤¿¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ï¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÂæÏÑ¤Î¥¨ー¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤º¤Ë10Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç1¥²ー¥àÌÜ¤ò°µÅÝ¡£Áê¼ê¤ÎÂÐ±þ¤ËÁø¤Ã¤¿3¥²ー¥àÌÜ¤Î½ªÈ×¤³¤½3Ï¢Â³¼ºÅÀ¤ÇÎ®¤ì¤òÅÏ¤·¤«¤±¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò»È¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¤Î´°¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶¶ËÜ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¤É¤Î¥²ー¥à¤âÁê¼ê¤âÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÊÑ²½¤¬¤Ä¤±¤Å¤é¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÌÂ¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤òÌÂ¤ï¤º¤Ë·è¤á¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¾¡Íø¤Î¥«¥®¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¶¶ËÜ¤Ï¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤·¤¿7·î¤Î¡ÖUS¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤âº£Âç²ñ¤Ç½é½Ð¾ì¡£ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤¬³ð¤Ã¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç1²ó¤Ç¤âÂ¿¤¯Âç¤¤Ê¥³ー¥È¤Ç»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê27ºÐ¤Î¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤À¤¬¡¢2²óÀï¤ÇÂÐÀï¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬Â¹±Ïèµ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ç¸½ºß¤Î½÷»ÒÂîµå³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÀäÂÐ½÷²¦¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¹±Ïèµ¤È¤ÎÂÐÀï¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¶ËÜ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë·ê¤Î¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂîµå¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¸ì¤Ã¤¿¡£