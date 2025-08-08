学歴詐称疑惑が指摘されている伊東市の田久保真紀市長は、会見で“続投”の理由として、メガソーラー計画や新図書館建設計画について「水面下で激しく動いております」とした発言について、その内容を訂正し、今後伊東市のホームページに訂正文を掲載する意向を示したことが分かりました。

田久保市長を巡っては7月31日の会見で市長を続投する理由として「現在、メガソーラー計画も新図書館建設計画も水面下で激しく動いております」、「必ずこれを阻止し、皆様とのお約束、公約を実現することを改めてこの場でお約束をしたい」と発言していました。

この発言について8月8日午前に開かれた伊東市の政策会議で、出席した幹部職員から、メガソーラーの裁判が続いている事などは周知の事実などとして、田久保市長に説明を求めたということです。

その後田久保市長は、発言した部分については訂正し、今後伊東市のホームページ上で訂正文を掲載する意向を示したということです。

会議終了後報道陣の取材に応じた幹部職員の一人は「田久保市長と職員の間には計り知れない溝がある」と述べました。