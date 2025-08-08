元ももクロの有安杏果、英検準1級合格を報告！「音楽に響く英語を届けたい」
元ももいろクローバーZの有安杏果が自身のXを更新。「ついに…英検準1級、合格しました！！」と合格への喜びを報告した。有安は英語学習を始めた頃からTOEICと並行して英検の勉強も続けてきたと明かし、「最後に受験したのは中学2年生の時の英検3級。それから随分と時間が空きましたが、準2級 → 2級 → そしてついに、ずっと目標にしていた準1級に辿り着くことができました」とその努力の過程を振り返った。続けて、「コツコツと英語の勉強も続けていきたいと思っています。そして何よりも皆さん一人一人の心に響く音楽を届けるために、これからも精進していきたいと思います。」と意気込みを示した。
この投稿にファンからは「すごいー！おめでとうございます！」「まじすごいよももかちゃん尊敬」「杏果ちゃん、勉強家努力すごいなぁ」「準一級取得おめでとうございます！！！」といった多くの称賛の声が寄せられた。
