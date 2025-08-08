″ハタチ″のひまわり役を演じた、畑芽育が実写版「クレヨンしんちゃん」オフショットを披露！ファン歓喜「やかんのメンバーでドラマを！」
俳優の畑芽育が自身のXを更新。人気アニメ「クレヨンしんちゃん」を実写化したショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」で自身が演じた、“ハタチ”の野原ひまわりのオフショットを複数枚公開。
投稿された写真には、畑がひまわりのチャームポイントである渦巻状のくるんとした前髪を再現した様子やおでこを出した写真をアップしている。
この投稿にファンからは「ギャル芽育ちゃん可愛すぎるー」「ガッツリギャル」「ひまわりそっくり」といった称賛のコメントが多く寄せられた。
ひまわりのオフショット第2弾📸🌻— 畑芽育 (@hata_mei0410) August 7, 2025
スタッフより#クレヨンしんちゃん実写化ショートムービー#やかんの麦茶 #やかんの家族だゾ#クレヨンしんちゃん #畑芽育 #かわいい pic.twitter.com/BDaBkBcCdS