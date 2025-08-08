ユージ、憧れのメルセデス・ベンツ Gクラスを納車！エンジェルナンバー888にファン驚き「運気アップ間違いなし」
タレントのユージが自身のInstagramを更新。ユージは、「My buddys」と投稿、2018年式のメルセデス・ベンツ Gクラスを納車したことを報告。この愛車はW463型（G63 AMG）で、末広がりで豊かさ・成功を願うエンジェルナンバー「888」のナンバープレートを装備している。
この投稿にファンからは「ユージさん、素敵な車ですね！」「エンジェルナンバー888、運気アップ間違いなし！」「Gクラスは憧れの車、羨ましいです！」など称賛のコメントが多く寄せられた。
ユージは、同車を選んだことについて「ゲレンデたくさん乗り継いできて、この型に戻ってまいりました。ある種、僕の中では最終的な境地にたどり着いたんじゃないかなと思っております」とコメントしている。
