¤Ø¤½½Ð¤·à¥Ù¥Ó¡¼¥É¡¼¥ëá¥·¥ç¥Ã¥È¡¢31ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¤¦¤Ã¡¢¡¢¥º¥Ã¥¥å¡¼¥ó¡¡¤ä¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤«¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×
¥ì¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ç
¡¡½÷Í¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò(31)¤¬¥Ù¥Ó¡¼¥É¡¼¥ëÉ÷¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ösweet¡×(ÊõÅç¼Ò)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¥ì¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ËÄ¶Ã»¤¤¾æ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ç¤ª¤Ø¤½¤È¤ªÊ¢¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¥¹¥ê¥à¤ÊÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê¡×¡Ö¤¦¤Ã¡¢¡¢¥º¥Ã¥¥å¡¼¥ó¡¡¤ä¤é¤ì¤¿¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤«¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡¡¸«¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÅ·»È¡×¡ÖÌþ¤·¤Î½÷¿À¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥ÈºÙ¡×¡ÖÀ¸¤Ø¤½Ä¶¥ä¥Ð¤¤¡×¡ÖÀÚ¤Ê¤¤É½¾ð¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£