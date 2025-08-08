『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』、“新キャラ”おつきのコをお披露目！ ムビチケ第2弾情報も
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』より、これまで謎に包まれていた新キャラクター「おつきのコ」の全貌が明らかになり、おつきのコが登場するシーンの新規画像も公開された。さらに、ムビチケ第2弾の発売および特典内容、Nintendo Switch用ソフトの発売も決定した。
【写真】おうじとおつきのコが大活躍！『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』場面写真
本作は『映画 すみっコぐらし』シリーズ第4弾。ナレーションを井ノ原快彦と本上まなみが担当する。
すみっコの町はここのところずっと雨ばかり。雨のせいで、あげものコンビ・とんかつとえびふらいのしっぽの体がじめじめに…。そんなある日のこと、空からとつぜん何かが落ちてきた！ 「だいじょうぶ？」すみっコたちがかけよると、そのコは空の王国からやってきた「おうじ」だった。雲の上は今しんこくな水不足。王国のピンチを救うため、すみっコたちの空の冒険がはじまる！
このたび、これまで謎に包まれていた新キャラクター「おつきのコ」の全貌が明らかになった。しんこくな水不足を解決するため、すみっコの町にやってきた空の王国の「おうじ」。がんばりやのおうじを、幼いころからいつもそばで支えてきたのが、「おつきのコ」だ。
あわせて、おひろめとなった場面写真では、おつきのコが、みにっコのように小さな体で宙に浮いている様子が切り取られている。おうじに寄り添う姿が可愛らしいが、おうじとの関係性やすみっコたちとの冒険の中でどんな役割を担っていくのか？ 映画本編でのおつきのコの活躍に期待が高まる。
また、ムビチケ第2弾が、8月29日より発売決定。特典は「おつきのコ」ラバーキーホルダーとなる。@Loppi限定カラビナキーホルダー2個セット付ムビチケコンビニ券（全2種）、空の王国セット／すみっコ冒険セットも同日より発売される。
さらに、Nintendo Switchソフト『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ あそぼうキャラクロス』が、10月30日に発売決定。『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』に登場するキャラクターやアイテムをモチーフにしたパズルを解いて、ドットイラストを描くゲームで、枠の外の数字をヒントにマスを埋めていくと、かわいいキャラクターのイラストを完成させることができる。
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』は、10月31日より全国公開。
