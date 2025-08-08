ダイダンは後場急伸、産業施設の工事進捗で第１四半期営業利益は５．６倍
ダイダン<1980.T>は後場急伸している。午後１時ごろに発表した第１四半期（４～６月）連結決算が、売上高６０１億４７００万円（前年同期比３５．７％増）、営業利益９７億３００万円（同５．６倍）、純利益６８億８５００万円（同５．３倍）と大幅増益となったことが好感されている。
期首繰越工事高が２５８４億円（前年同期比７．７％増）と豊富にあったことに加えて、工場や研究所、データセンター、物流施設などの産業施設の空調衛生工事が進捗したことで完成工事高が伸長した。また、顧客との交渉などにより採算が改善したことも寄与した。
２６年３月期通期業績予想は、売上高２６００億円（前期比１．０％減）、営業利益２３５億円（同２．０％増）、純利益１７６億円（同０．９％増）の従来見通しを据え置いている。
