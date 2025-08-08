サンスター文具は、まるで本物のセミの抜けがらのような姿がユニークな「セミのぬけがらペンケース」（全4色）を8月下旬から発売する。全国の文具取扱店・オンラインショップなどで取り扱い予定となっている。





まるで本物のセミの抜けがらが木の幹にはりついているかのような、リアルでユーモラスなデザインが目を引くペンケース。自立するスタンドタイプなので、机の上でも倒れにくく、背中のチャックからペンの出し入れもスムーズとのこと。さらにカラビナ付きで、バッグの持ち手などに取り付ければ、“しがみついている”ようなポーズに。持ち歩いても机に置いても、思わず二度見してしまう存在感だという。





カラーはリアルさを追求した「ブラウン」と、遊び心あふれる「ピンク」「バイオレット」「ミント」の4色展開。背中のチャックを開けば、推しのぬいぐるみやマスコットがまるで生まれてきたかのような“背中からひょっこり推しショット”も楽しめて、SNS映えもばっちり。存在感たっぷりのサイズ感でインパクト抜群となっている。

［小売価格］各2420円（税込）

［発売日］8月下旬

サンスター文具＝https://www.sun-star-st.jp