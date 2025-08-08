「今日好き」出身美女「今日好き時代からここまで垢抜けた」ビフォーアフターショットが話題
【モデルプレス＝2025/08/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中野ゆいなが6日、自身のX（旧Twitter）を更新。垢抜けた変化について公開し、話題を呼んでいる。
中野は「今日好き時代からここまで垢抜けた美容医療についてYouTube撮ろうと思ってるんだけど需要ある？」と過去と現在の比較写真を添えて投稿。制服を着た高校生時代からティアラを身に着けた現在の写真を並べている。
この投稿に、ファンからは「垢抜けすぎ」「元々可愛いけど綺麗になった」「需要ある」「美しい」「変化すごい」「可愛い」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中野は「グアム編」「卒業編」に参加した。（modelpress編集部）
◆中野ゆいな、ビフォーアフター公開
