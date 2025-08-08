Stray Kids、“HIPHOP保安官”に変身！新曲『BLEEP』ティザー映像公開

Stray Kidsが、新曲『BLEEP』のティザー映像を公開した。

【写真】「歩く芸術品」フィリックス、異次元の美しさ

Stray Kidsは、8月22日に4thフルアルバム『KARMA』をリリースし、2025年初のカムバックを飾る。リリースに先立ち、8月7日に公式SNSを通じて「Stray Kids “KARMA” UNVEIL : TRACK ‘BLEEP’」を公開し、自ら制作した全11曲のうちの1曲を先行公開した。

新アルバム『KARMA』の1曲目『BLEEP』のティザー映像でStray Kidsは、都市に現れたHIPでスタイリッシュな保安官に変身。緑色の光を放つバーコードガンを手に、モノトーンの無機質な街中や建物内、ビルの屋上など、あらゆる場所を巡回する姿が描かれている。都会を覆う霧のようなネガティブワード（fail、frail、lazy、hazy、rumors、boomers）をバーコードガンで「ピー」と処理していく8人の保安官のクールで感覚的な演出が印象的だ。

（写真＝JYPエンターテインメント）

「UNVEIL : TRACK」とは、アルバムリリース前に収録曲の一部を先行公開するStray Kidsのシグネチャーティーザーコンテンツだ。デビュー曲『District 9』以来、すべての楽曲制作に参加してきた“セルフプロデュースグループ”としての音楽的プライドが表れており、自ら手がけた楽曲を独自のコンセプトと高クオリティな映像で具現化し、カムバックを待つファンに特別な楽しみを提供している。

Stray Kidsは、2024年8月にソウル・KSPO DOMEで開催された公演を皮切りに、2025年7月30日（現地時間）のローマ公演でフィナーレを迎えるまで、約11か月にわたる“自己最大規模”のワールドツアー「Stray Kids World Tour 'dominATE'」を大盛況で展開した。世界各地で数々の初記録・最高記録を更新してきた彼らはこの夏、その成功を祝う盛大な“セレモニー”を繰り広げる。

米ビルボードのメインチャート「Billboard 200」で6作連続1位を記録した『SKZHOP HIPTAPE '合（HOP）'』以来、約8カ月ぶりとなるアルバム『KARMA』は、8月22日午後1時にリリースされる予定だ。

（記事提供＝OSEN）