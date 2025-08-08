ÀéÍÕ¡¦¾¾¸Í»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç½÷»Ò¹â¹»À¸¤ò°ú¤ÅÝ¤·¤ï¤¤¤»¤Ä¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤«¡¡²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê31¡ËÂáÊá¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù
µîÇ¯12·î¡¢ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç½÷»Ò¹â¹»À¸¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢31ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¾®ÀîÍµ»ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤Ç¤¹¡£
¾®ÀîÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯12·î3Æü¤ÎÌë¡¢¾¾¸Í»Ô¤ÎÏ©¾å¤Çµ¢ÂðÅÓÃæ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¾¡£Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¡¢°ú¤ÅÝ¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ï¡¢¤¢¤´¤Ê¤É¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾®ÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸å¤í¤«¤é¶á¤Å¤¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¼ó¤ËÏÓ¤ò´¬¤¤Ä¤±¡¢¿ÈÂÎ¤ò°ú¤´ó¤»¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¿ÍÄÌ¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤°Å¤¤Ï©¾å¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¾®ÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥à¥·¥ã¥¯¥·¥ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÝ¤¬¤é¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¤ï¤¤¤»¤ÄÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
