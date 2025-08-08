Image: KOJIMA PRODUCTIONS

すべてのポーターへ捧ぐ。

今年6月末に発売された小島秀夫監督最新作『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』（以下、デススト2）。1作目同様に壮大で美しい物語、個性溢れる魅力的なキャラクター、頭から離れない印象深いサウンドトラックなど、個人的には様々な要素において非常に満足度の高い作品に感じました。

デススト2は1作目に引き続き配達ゲームということで、最新作ではヤマト運輸のネコマークの看板やクロネコヤマトのロゴが描かれた配送トラックがゲーム内にコラボレーションとして登場します。

クロネコヤマトの宅急便♪でおなじみの音楽をゲーム内で聴くこともできますが、なんと現実世界ではデススト2とヤマト運輸がコラボしたグッズが販売されているのです。

第1弾は2種類の限定Tシャツ、そして待望の第2弾は特別仕様のコラボダンボールとハコシールが発売されることが8月5日＝ハコの日に発表されました。コラボ段ボールに関しては、単体で購入できるようになったのが重要なポイントです。

手に収まるサイズの特製ボックスに入ったフレークシールは、ゲーム内に登場するヤマト運輸のネコマークのロゴに加えて、コワレモノやBB取扱注意といったデザインのモノまで含まれていますね。コレ、実際にゲームをプレイしたユーザーからすると、かなり気になりませんか？ 僕は入手できたらノートPCやキャリーケースに貼りたいなって。荷物を運ぶ度に、ちょっとテンションが上がりそうです。

デススト2とヤマト運輸のコラボダンボールはヤマト運輸の営業所または資材販売サイトのネコハコで購入することができます。コラボハコシールに関してはKOJIMA PRODUCTIONSのオンラインショップで購入可能です（心斎橋PARCOのポップアップストアではどちらの商品も期間限定販売されるとのことです。）

気になる配達人の方は、要チェックです。

Source: Instagram, DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH, ヤマト運輸