左肘の靭帯損傷から1軍復帰間近の巨人・岡本和真にメジャー球団から熱視線が注がれている。

米国野球界の注目度は高い

2025年シーズン、岡本は春先から打撃好調で32試合出場し、打率.308、8本塁打、25打点の好成績をマークしていたが、5月6日の阪神戦（東京ドーム）で一塁守備の際に、走者と交錯して負傷交代。長期離脱でリハビリに打ち込んでいた。

再発を防ぐためにも焦る気持ちを抑えて調整しなければいけない。7月3日のイースタンリーグ・ロッテ戦（ジャイアンツタウンスタジアム）で実戦復帰すると、初回2死二塁で適時二塁打を放つなど、バットが振れている。

8月中の1軍復帰を目指すことになるが、今オフはポスティングシステムでメジャー挑戦の可能性があり、米国野球界の注目度は高い。

「三塁と一塁の守備能力が高い」

ア・リーグ球団の関係者は

「岡本は一番見たい選手です。本塁打王を3度獲得し、6年連続30本塁打をマークと長距離砲として安定してパフォーマンスを発揮しているだけでなく、三塁と一塁の守備能力が高い。メジャーでは打撃だけでなく、守備もレギュラーをつかむために大事な要素になります。元気に1軍でプレーしている姿を見たいですね」

と声を弾ませる。

不動の4番の復帰はチームにとっても大きなプラスアルファになる。現在2位で首位・阪神とは大きなゲーム差をつけられているものの、5位・広島まで大混戦になっている。

連勝を積み重ねてCS争いから抜け出し、阪神との差を縮められるか。岡本の活躍が大きなポイントになりそうだ。

（中町顕吾）